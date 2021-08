Aichach

13:58 Uhr

Bauprojekte: Kreis Aichach-Friedberg lässt sich beim Klimaschutz beraten

Ein aktuelles Bauprojekt des Landkreises: So soll die Erweiterung des Landratsamtes in Aichach mit einem Anbau in Holzhybrid-Bauweise aussehen.

Plus Mehrheit im Kreistag Aichach-Friedberg genehmigt bis zu 100.000 Euro im Jahr für externe Berater für ökologisches Bauen bei eigenen Vorhaben.

Von Christian Lichtenstern

Wie viel zusätzliche Beratung für den klimagerechten Bau eigener Projekte braucht der Landkreis? In dieser Frage war sich schon der Bau- und der Umweltausschuss des Kreistags in einer gemeinsamen Sitzung nicht einig. Wie berichtet, hat der Bauausschuss nur ganz knapp ein Budget von bis zu 100.000 Euro im Jahr für externe Fachleute empfohlen. Der Umweltausschuss hat das sogar bei Stimmengleichheit abgelehnt. Der Kreistag hat sich jetzt mit 35:22 Stimmen für die von der Kreisverwaltung vorgeschlagene Beratung ausgesprochen. Insbesondere aus den Reihen von CSU-Kreisräten hagelte es harsche Kritik an den zusätzlichen Ausgaben.

