Analyse: So viele Corona-Patienten aus Aichach-Friedberg sind ungeimpft

Eine vollständige Impfung reduziert das Risiko, schwer an Corona zu erkranken, deutlich. Diese Erkenntnis ist nicht neu, konkrete Daten für den Landkreis Aichach-Friedberg gab es bislang jedoch nicht. Nun hat das Gesundheitsamt eine Analyse vorgelegt, aus der hervorgeht, wie viele der ins Krankenhaus eingelieferten Landkreis-Bewohnerinnen und -Bewohner sich zuvor durch eine Impfung geschützt hatten – und wie viele nicht.