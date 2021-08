Auffrischung: Wer in Aichach-Friedberg bald die dritte Corona-Impfung erhält

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg laufen Auffrischungs-Impfungen gegen Corona an. Wo sie schon jetzt möglich sind - und warum das Impfzentrum Kissing schließt.

Trotz etlicher Angebote gehen die Corona-Impfungen im Wittelsbacher Land weiterhin nur langsam voran. Wie aus aktuellen Zahlen des Landratsamts Aichach-Friedberg hervorgeht, sind 72.100 Menschen im Landkreis einfach und 70.000 vollständig geimpft - übertragen auf die Einwohnerzahl entspricht das rein rechnerisch Quoten von 53,6 und 52 Prozent. Doch ab wann bedeutet vollständig geimpft noch vollständig geschützt? Um einer nachlassenden Impfwirkung vorzubeugen, sind am vergangenen Montag in Bayern Auffrischungs-Impfungen angelaufen. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg sind diese bereits möglich.