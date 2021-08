Aichach-Friedberg

Corona-Inzidenz steigt im Wittelsbacher Land auf 69,6

Plus Am Sonntag liegt die Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg den dritten Tag in Folge über dem Schwellenwert 50. Ab Dienstag dürften neue Kontaktbeschränkungen gelten.

Zum Sonntag trat im Wittelsbacher Land die 3G-Regel in Kraft, weil in der Woche zuvor drei Tage nacheinander die Sieben-Tage-Inzidenz über 35 lag. Ebenfalls am Sonntag liegt der Wert nun den dritten Tag in Folge über dem Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Erstmals hat die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag mit 56,3 die 50 überschritten. Am Samstag lag der Wert laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 61,9, am Sonntag stieg er weiter auf 69,6.

