Aichach-Friedberg

vor 16 Min.

Derzeit ein Fall: So werden Akut-Fälle am Krankenhaus Aichach behandelt

Plus Am Krankenhaus Aichach muss wieder ein Corona-Patient invasiv beatmet werden. Wie die Behandlung läuft - und wo es in Aichach-Friedberg neue Fälle gibt.

Von Max Kramer

Mit zwei positiv auf Corona getesteten Personen sind die Kliniken an der Paar derzeit beschäftigt. Eine davon ist nach Angaben des Landratsamts Aichach-Friedberg zwar in stationärer Behandlung, jedoch nicht auf der Intensivstation. Anders die zweite: Sie liegt nicht nur auf der Intensivstation, sondern muss auch invasiv beatmet werden - eine Maßnahme, die nur bei sehr schwer erkrankten Patienten erforderlich ist.

