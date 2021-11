Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt leicht

Am Mittwoch geht die Inzidenz im Wittelsbacher Land von 591 auf 576,2 zurück. Das Robert-Koch-Institut verzeichnet 104 weitere Corona-Fälle.

Die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt angespannt - auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch ganz leicht gesunken ist. Sie liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) bei 576,2. Am Dienstag waren 591 von 100.000 Personen im Wittelsbacher Land binnen sieben Tagen positiv getestet.

RKI meldet 104 neue Fälle in Aichach-Friedberg

Wie aus der aktuellen Aufstellung des RKI hervorgeht, waren im Landkreis am Mittwoch weitere 104 Corona-Infektionsfälle zu verzeichnen. Insgesamt haben sich in der vergangenen Woche 778 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

In Neuburg-Schrobenhausen liegt die Inzidenz bei über 800

In der näheren Umgebung liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nur noch im Landkreis Fürstenfeldbruck unter 500. Dort sind es 497,9 Infektionsfälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Besonders hoch sind die Zahlen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Die Inzidenz beträgt hier am Mittwoch 819,6. In Dachau sind es 603,4, in der Stadt Augsburg 510,8, im Landkreis Augsburg 662,8 und in Donau-Ries 612,0. (AZ)

