Aichach-Friedberg

04.05.2021

Heikle Personalie: Wer leitet künftig das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg?

Wer folgt auf Kirsten Höper an der Spitze des Gesundheitsamts Aichach-Friedberg? Die Suche verläuft nicht ohne Überraschungen.

Plus Mitten in der Pandemie ist die Führungsfrage am Gesundheitsamt ungeklärt. Die Ausschreibung wurde ohne Ergebnis beendet - und das, obwohl es Bewerber gab. Warum?

Von Max Kramer

Ein Gesundheitsamt zu leiten, ist keine gewöhnliche Aufgabe - schon gar nicht während der Corona-Pandemie, schon gar nicht in Aichach-Friedberg. Das Amt und seine Mitarbeiter verarbeiten Covid-19-Meldungen, ermitteln Kontaktpersonen, beraten Bürger, Politik und Einrichtungen bei Gesundheitsfragen, erheben Daten zur Einschätzung der Lage im Landkreis. All das ist elementar, um die Pandemie zu bekämpfen, und bedarf - so möchte man meinen - klarer Strukturen und Zuständigkeiten innerhalb der Behörde. Trotzdem steht das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg seit Montag nur mit einer kommissarischen Leitung da.

