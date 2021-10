Im Wittelsbacher Land schließen jetzt viele Corona-Teststationen

Plus Ab Montag sind Tests kostenpflichtig. Viele ehrenamtlich betriebene Teststationen im Landkreis Aichach-Friedberg schließen. Wo kann man sich noch testen lassen?

Bislang konnten sich alle Menschen im Wittelsbacher Land kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Damit ist ab Montag, 11. Oktober, Schluss. Nur bestimmte Personengruppen müssen auch nach diesem Datum nichts für die Tests bezahlen. Zudem schließt das Bayerische Rote Kreuz (BRK) seine Teststationen im Landkreis. Wo sich Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises Aichach-Friedberg weiterhin auf das Virus testen lassen können.