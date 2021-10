Aichach-Friedberg

Keine Leitung, keine Ärzte: Personalnot am Gesundheitsamt in Aichach

Am Gesundheitsamt in Aichach herrscht derzeit wieder akute Personalnot.

Plus In einer Zeit stark steigender Corona-Zahlen im Wittelsbacher Land herrscht am Aichacher Gesundheitsamt erneut akuter Personalmangel. Ganz besonders in dieser Woche.

Von Nicole Simüller

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg steigen rasant, die Kliniken in der Region sind - nicht nur wegen der Covid-Patienten - am Limit und am Gesundheitsamt in Aichach ist die Personalnot groß. Wieder einmal. Dabei kommt ihm bei der Bewältigung der Pandemie entscheidende Bedeutung zu. Doch derzeit steht das Amt ohne Leitung, ohne Stellvertreter und ohne Ärzte da. Dabei hatte sich die Personalknappheit seit Monaten abgezeichnet.

