Sechs Infizierte nach Corona-Ausbruch in Meringer Asylunterkunft

Laut Robert-Koch-Institut gab es in den vergangenen sieben Tagen 142,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Das LGL meldet dagegen einen Wert von 167,4.

Im Vergleich zum Vortag hat sich die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg laut Robert-Koch-Institut (RKI) leicht verringert. Statt 149,6 am Montag lag sie am Dienstag bei 142,9. Das RKI-Dashboard mit der Übersicht der Inzidenzen auf Landkreisebene ist wohl aus technischen Gründen derzeit nicht erreichbar. Die Zahlen des RKI spiegeln den Stand um 0 Uhr wieder.

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) veröffentlicht dagegen Fallzahlen mit Stand 8 Uhr, die deutlich höher liegen. Laut LGL liegt die Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg am Dienstag nämlich bei 167,4 mit insgesamt 226 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. Woher die Diskrepanz stammt, könne man derzeit nicht sagen, heißt es aus dem Landratsamt. Stand Montagabend meldete das Landratsamt allerdings 226 neue Corona-Fälle in den vorangegangenen sieben Tagen, weshalb der Wert des LGL realistischer erscheint.

Zehn Corona-Patienten werden im Aichacher Krankenhaus behandelt

An den Kliniken an der Paar hat sich die Zahl der stationär behandelten Corona-Patienten dagegen erhöht. Zehn Infizierte werden Stand Dienstagmorgen in Aichach behandelt; davon haben drei Patienten so schwere Verläufe, dass sie intensivmedizinisch versorgt werden müssen. Außerdem gibt es einen Verdachtsfall in Aichach, der noch nicht bestätigt ist.

Ebenso wie in der vergangenen Woche meldeten die beiden Krankenhäuser in Friedberg und Aichach Dienstagmorgen kein einziges freies Intensivbett mehr. Knapp 20 Prozent der Kapazitäten werden derzeit durch Corona-Patienten belegt. Im Landkreis Fürstenfeldbruck, der im Vergleich zu den umliegenden Landkreisen mit 96,9 eine niedrigere Inzidenz aufweist, sind sogar 30 Prozent der Intensivbetten durch Corona-Patienten belegt.

Lesen Sie dazu auch

In der Asylunterkunft in Mering ist eine Reihentestung geplant

Wie das Landratsamt außerdem am frühen Abend mitgeteilt hat, gab es in der Asylunterkunft in Mering weitere Corona-Ausbruch. Sechs Personen wurden dort positiv auf das Coronavirus getestet. Weitere elf Personen wurden als Kontaktperson definiert. Am Mittwoch soll es deshalb eine Reihentestung in der Einrichtung geben.

Weitere einzelne Corona-Fälle gab es außerdem in der Grundschule Pöttmes, wo zwei Personen positiv getestet wurden, deren Infektionen aber in keinem Zusammenhang stehen (jeweils eine Kontaktperson). Außerdem gab es an der Grundschule Mering und an der Grundschule Aichach Nord jeweils eine positiv getestete Person (keine Kontaktpersonen). An der Elisabethenschule wurde ebenfalls eine Person positiv getestet (eine Kontaktperson). Ein positiver Corona-Fall bei der Nachmittagsbetreuung dort betrifft zudem weitere neun Kontaktpersonen.