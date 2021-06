Aichach-Friedberg

vor 49 Min.

Zusätzlicher Impfstoff für Aichach-Friedberg: Impfzentren rüsten auf

In den Impfzentren im Landkreis Aichach-Friedberg wird nächste Woche sieben Tage lang unter Volllast geimpft.

Plus Nächste Woche wird in den Impfzentren in Aichach-Friedberg unter Volllast geimpft. Der Landkreis erhält ein Impfstoff-Sonderkontingent. Die Inzidenz ist weiter niedrig.

Von Nicole Simüller

Ab nächster Woche soll die Impfkampagne im Landkreis Aichach-Friedberg ordentlich Fahrt aufnehmen. Er hofft, dann die Wartelisten der ersten drei Priorisierungsgruppen weitgehend abarbeiten zu können. Denn endlich kommt mehr Impfstoff an - aufgrund eines Sonderkontingents sogar mehr als erwartet. Deswegen rüsten die Impfzentren personell auf.

