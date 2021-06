Aichach

18:33 Uhr

Warum auf dem Aichacher Tandlmarkt ein Tiny Haus steht

Am Samstag finden Passanten am Aichacher Tandlmarkt ein Tiny Haus. Bei einer Aktion erfahren Besucher, was es damit auf sich hat.

Von Gerlinde Drexler

Günstiger Wohnraum, weg vom Materialismus, hin zum Wesentlichen – es gibt viele Gründe, warum sich jemand für Tiny Häuser interessiert. Eines der kleinen Häuser stand am Samstag am Tandlmarkt in Aichach. Gebaut hat es Johann Steinhart, ein Baubiologe aus Harthausen (Stadt Friedberg), der in einem Vortrag vor rund 20 Zuhörern unter anderem auf Sinn und Gestaltung der winzigen Häuser einging. Auch in Aichach kommt das Thema Tiny Haus allmählich auf Auf der Veranstaltung, organisiert von den Aichacher Grünen, sagte Stadträtin Marion Zott, im Aichacher Stadtrat tauche das Thema immer mal wieder auf: „Es kommt langsam.“ Gründe, warum sich jemand für ein Tiny Haus interessiert, gibt es viele. Rund 20 Zuhörer verfolgten interessiert den Vortrag von Baubiologe Johann Steinhart links. Foto: Gerlinde Drexler Einige Zuhörer überlegten ganz konkret, ob sie auf einem Teil ihres Grundstücks eines der kleinen Häuser hinstellen könnten. Eine Altomünsterin ist schon weiter. Die Gemeinde Altomünster hat bereits ihren Bauantrag genehmigt. Ihr Eindruck war: „Die Bevölkerung ist total positiv gestimmt“. Sie war der Meinung, dass der Gemeinderat, wenn er dagegen stimmt, „über Bereiche entscheidet, die er nicht versteht“. Im Tiny Haus leben "ganz normale Menschen" Baubiologe Steinhart hat den Eindruck, dass oft Vorbehalte der Grund sind, warum Gemeinderäte gegen den Bau von Tiny Häusern stimmen: „Viele haben die Vorstellung, dass man sich fahrendes Volk ins Gebiet holt.“ Er betonte: „Es sind keine Vagabunden, sondern ganz normale Menschen, die eine andere Lebensphilosophie haben.“ Für Steinhart ist wichtig, dass bei der Entscheidung für ein Tiny Haus auch der Umweltaspekt berücksichtigt wird: “Mir war beim Bauen wichtig, dass wir mit Materialien arbeiten, die nachhaltig sind und aus der Natur kommen.“ Welche Gründe für ein Tiny Haus sprechen Gründe, die aus seiner Sicht für ein Tiny Haus sprechen, sind eine gewisse Flexibilität beim Wechsel des Arbeitsplatzes, oder dass man sich aus Platzgründen auf das Wesentliche fokussieren muss. Ein weiterer Aspekt ist für Steinhart, dass ältere Leute, die in ein kleines Haus umziehen, Wohnraum für Familien schaffen. Gut eine Stunde dauerte der Vortrag, den die Zuhörer interessiert verfolgten. Lesen Sie dazu auch Aichach-Friedberg Plus So erfüllen sich Menschen in Aichach-Friedberg den Traum vom Tiny House

