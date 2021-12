Aindling

vor 32 Min.

In Aindling steigen die Gebühren für Wasser und Abwasser

Plus Nach zähem Ringen beschließt der Marktgemeinderat Aindling die deutlich höheren Gebührensätze. Eine Frage von Josef Settele bleibt ohne Antwort.

Von Johann Eibl

Gertrud Hitzler, die Erste Bürgermeisterin, sprach gleich mal von "einem schwierigen Thema". Damit bezog sie sich auf Punkt 5 der Tagesordnung in der Sitzung des Marktgemeinderats Aindling am Dienstag, der sich in der Tat als nicht gerade einfach erwies. Am Ende wurde abgestimmt. Das hat zur Folge, dass die Bürgerinnen und Bürger in dieser Kommune ab dem 1. Januar 2022 mehr Geld fürs Wasser ausgeben müssen. Für den Bezug von Wasser werden künftig 1,33 Euro pro Kubikmeter berechnet, bisher handelt es sich um 0,95 Euro. Und für die Einleitung ins Kanalsystem werden 3,27 Euro fällig, der alte Satz liegt bei 1,53 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen