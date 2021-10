Vollbesetzter Schulbus muss bremsen: Mindestens ein Kind verletzt

Nach einem Vorfall am späten Freitagvormittag in Aindling sucht die Polizei Zeugen. Bislang ist nicht bekannt, ob noch mehr Kinder verletzt wurden.

Ein Schulbus ist am Freitag am späten Vormittag in Aindling ausgebremst worden, meldet die Aichacher Polizei. Dabei wurde mindestens ein Kind verletzt. Eltern eventuell weiterer verletzter Kinder und Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

Der Vorfall wurde der Polizei in Aichach erst am Samstag telefonisch gemeldet. Laut Auskunft einer 40-jährigen Mutter kam es am Freitag gegen 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Schulbus in Aindling. Einem Schulbusfahrer wurde demnach in Aindling mit einem vollbesetzten Schulbus voller Kinder entweder am Marktplatz oder am Marktanger die Vorfahrt genommen. Dadurch musste der Fahrer des Schulbusses sehr stark bremsen, wobei eine unbekannte Anzahl von Kindern aus deren Sitzplätzen geworfen wurde, so die Polizei. Eine sieben Jahre alte Schülerin wurde durch den Verkehrsunfall verletzt, verlor dadurch zwei Schneidezähne und erlitt eine blutige Lippe.

Polizei sucht Zeugen und weitere verletzte Kinder

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen kann, soll sich bei der Polizei in Aichach melden. Der Polizei ist bislang außerdem nicht bekannt, ob weitere Kinder bei dem Verkehrsunfall verletzt wurden. Sollten weitere Kinder verletzt worden sein, sollten sich die Eltern bei der Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 melden. (bac)