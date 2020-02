10:11 Uhr

Angetrunkener Autofahrer verursacht Unfall: Frau wird schwer verletzt

Ein 20-Jähriger saß in der Nacht zum Sonntag betrunken am Steuer. Der Wagen prallt in Aichach gegen einen Anhänger. Danach flüchtet der Mann zu Fuß.

Die Beifahrerin eines angetrunkenen 20-jährigen Autofahrers ist Sonntagnacht bei einem Unfall in Aichach schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 20-Jährige gegen 3.20 Uhr ohne Führerschein mit dem Auto seiner Freundin von der Diskothek M1 in die Werner-von-Siemens-Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 4 fuhr er gegen einen geparkten Anhänger eines Lastwagens. Dabei wurde die Beifahrerin schwer verletzt. Der Fahrer flüchtete leicht verletzt zu Fuß.

Unfall in Aichach: Es entsteht ein Sachschaden von 15.500 Euro

Der Sachschaden wird auf etwa 15.500 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde am Kino in Aichach gefasst, teilt die Polizei mit. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 20-Jährige mindestens ein Promille Alkohol im Blut hatte. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich an die Polizei Aichach, Telefon 08251/8989-0, zu wenden.

