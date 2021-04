Auffahrunfall in Todtenweis: Zwei Insassen leicht verletzt

Ein Autofahrer muss im Ort bremsen, ein zweiter auch. Eine dritte Fahrerin erkennt die Situation zu spät und schiebt das Fahrzeug vor ihr auf das erste.

Bei einem Auffahrunfall am Freitagmittag auf der Hauptstraße in Todtenweis sind zwei Personen leicht verletzt worden. Laut Angaben der Polizei waren drei Autos beteiligt, die in Richtung Aindling unterwegs waren. Als der vorausfahrende Lenker eines Audis verkehrsbedingt anhalten musste, bremste auch ein dahinter fahrender Suzuki-Fahrer sein Fahrzeug ab.

Sachschaden an drei Fahrzeugen

Die nachfolgende Opel-Lenkerin erkannte die Situation nicht rechtzeitig und fuhr so auf den Suzuki auf, dass dieser auf den Audi aufgeschoben wurde. Die zwei Insassen im Suzuki wurden hierbei leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. (cli)

