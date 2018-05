17:05 Uhr

Auto schleudert gegen Baum: Frau verletzt

Eine 62-jährige Fahrerin weicht bei Paar einem Auto aus und kommt von der Straße ab. Sie musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine 62-jährige Autofahrerin ist gestern Morgen bei einem Unfall beim Kühbacher Ortsteil Paar leicht verletzt worden. Laut Polizei ist sie gegen einen Baum geschleudert, nachdem sie durch ein entgegenkommendes Auto zum Ausweichen gezwungen worden war.

Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 8.20 Uhr auf der Kreisstraße AIC7 von Kühbach in Richtung Paar unterwegs. Ein 64-jähriger Autofahrer, der in die Gegenrichtung fuhr, wollte im Kurvenbereich einen Sattelzug überholen, berichtet die Polizei. Als er dazu auf die Gegenfahrbahn wechselte, kam ihm die Frau mit ihrem Auto entgegen. Sie versuchte, den Frontalzusammenstoß zu vermeiden und sich nach rechts ins Bankett aus, so die Polizei. Dabei verlor die Frau die Kontrolle über ihren Seat, schleuderte über die Fahrbahn und prallte gegen einen Baum am Fahrbahnrand der Gegenspur.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei insgesamt auf etwa 6000 Euro. Die Feuerwehren aus Kühbach und Haslangkreit waren an der Unfallstelle im Einsatz. (bac)

Themen Folgen