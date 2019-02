17:06 Uhr

Autofahrer rammt in Gachenbach Wagen am Straßenrand

Der Fahrer eines Audi Q5 krachte am Mittwochabend in Gachenbach ungebremst in einen am Straßenrand geparkten 5er BMW. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 45 000 Euro.

Ein Autofahrer hat in Gachenbach einen geparkten Wagen ungebremst gerammt. Dabei entstand hoher Sachschaden. Die Polizei hat eine Vermutung zur Unfallursache.

Rund 45000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall in Gachenbach (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) entstanden. Der Unfall geschah am Mittwochabend gegen 19 Uhr an der Unteren Ortsstraße. Der Fahrer eines Audi Q5 fuhr von Weilach nach Gachenbach. Auf Höhe des Fitnessstudios übersah der 56-Jährige, der aus einer Gemeinde im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen stammt, nach Polizeiangaben einen 5er BMW, der am rechten Straßenrand ordnungsgemäß geparkt war.

Der Audifahrer krachte ungebremst in das Heck des BMW, der durch den Aufprall nach rechts weggeschleudert wurde. Am Audi entstand dabei ein massiver Front-, am BMW ein massiver Heckschaden. Die Besitzerin des BMW hielt sich zum Zeitpunkt des Unfalls in dem Fitnessstudio auf, wo der Zusammenstoß geschah. Zeugen informierten sie über den Unfall. Die Frau ging umgehend zur Unfallstelle. Sie sprach laut Polizei kurz mit dem Audifahrer, ehe dieser sein nicht mehr fahrbereites Auto stehen ließ und zu Fuß querfeldein in Richtung Weilach flüchtete.

Da nicht auszuschließen war, dass der Mann schwer verletzt war und sich in hilfloser Lage befand, wurden laut Polizeibericht umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Gegen 21.20 Uhr meldete sich der Audifahrer bei der Polizei und teilte mit, dass es ihm gut gehe. Seinen Aufenthaltsort wollte er jedoch nicht preisgeben – offenbar, weil er bei dem Unfall alkoholisiert war, wie die Polizei vermutet. (nsi)

Themen Folgen