vor 41 Min.

Autofahrer übersieht Radlerin im Kreisverkehr in Aichach

Zu einem Unfall mit einer Radfahrerin ist es am Dienstagmorgen am Kreisverkehr bei der Franz-Beck-Straße in Aichach gekommen. Ein Autofahrer nahm der Radlerin die Vorfahrt.

Ein 58-jähriger Autofahrer nimmt einer Radlerin im Kreisverkehr am Milchwerk in Aichach die Vorfahrt. Es kommt zum Unfall. Die 21-Jährige stürzt auf die Straße.

Eine 21-jährige Radfahrerin hat am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Aichach leichte Verletzungen erlitten. Die Frau war gegen 7.30 Uhr im Kreisverkehr am Milchwerk unterwegs. Ein 58-jähriger Renault-Fahrer wollte laut Polizei von der Franz-Beck-Straße aus in den Kreisel einfahren und missachtete die Vorfahrt der Radlerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau auf die Straße. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. (AN)

Themen folgen