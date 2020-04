vor 19 Min.

Bürgermeisterin Hitzler: „Politik passt für viele Frauen nicht zur Familie“

Plus Gertrud Hitzler ist ab Mai Bürgermeisterin in der Marktgemeinde Aindling – die einzige im Landkreis. Woran liegt es, dass so wenige Frauen in der Kommunalpolitik sind?

Von Christian Lichtenstern

Sie ist in einem Monat Bürgermeisterin der Marktgemeinde Aindling und damit die einzige Frau an der Spitze einer der 24 Kommunen im Wittelsbacher Land und die erste seit zwölf Jahren: Gertrud Hitzler ( CSU) folgt auf Tomas Zinnecker.

In Deutschland gibt es seit 15 Jahren eine Bundeskanzlerin und seit Kurzem eine EU-Kommissionschefin. Im Wittelsbacher Land sind Sie künftig die einzige Rathauschefin. Sie fühlen sich aber nicht als Quotenbürgermeisterin?'

Gertrud Hitzler: Nein, ganz bestimmt nicht! Das Amt hat für mich überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Ich werde einfach versuchen, die Bürger der Marktgemeinde Aindling so gut wie nur möglich zu vertreten. Der Unterschied zu männlichen Kollegen ist eher, wie das Amt ausgeübt wird. Der Diskussionsstil von Frauen ist anders. Freuen Sie sich schon darauf, die Männerrunde bei der ersten Bürgermeister-Dienstbesprechung im Landratsamt zu sprengen?

Hitzler: Nein, da bin ich leidenschaftslos. Aber ich glaube schon, dass sich der Ton ein wenig ändert, wenn eine Frau dabei ist. Wie haben Sie den Weg in die Kommunalpolitik gefunden?

Hitzler: Es gab Dinge, die mich geärgert haben. Und ich habe gesagt: Da muss sich was ändern. In den Vereinen haben wir dann diskutiert. Zum Teil war es Eigeninitiative, zu kandidieren, zum anderen bin ich dazu aufgefordert worden. War es oft schwerer, weil Sie eine Frau sind, oder ist das für alle gleich?

Hitzler: Ich kann es nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, wie schwer es als Mann ist. Für Frauen ist es schwerer, weil sie die Politik mit ihrem Familienleben zusammenbringen wollen und müssen. Frauen müssen besser sein als Männer, um gewählt zu werden Müssen Frauen, um gewählt zu werden, immer deutlich besser als Männer sein?

Hitzler: Ich denke schon. Wenn ein Mann und eine Frau fachlich gleichwertig sind, bekommt der Mann eher mehr Stimmen. Es wäre aber auch nicht richtig, wenn eine Frau nur gewählt würde, weil sie eine Frau ist. Warum treten gerade auf dem Land so wenige Frauen bei den Kommunalwahlen überhaupt an?

Hitzler: Das hat mit der Lebens- und Erwerbssituation zu tun. Es herrschen schon noch traditionelle Strukturen. Da passt für viele Frauen die Kommunalpolitik zur Familie nicht dazu. Es funktioniert bei mir ja auch nur so gut, weil ich leider keine Kinder habe. Frauen haben die Hälfte der Stimmen: Wählen Frauen keine Frauen?

Hitzler: Also ich wähle Frauen. Ich kann mir vorstellen, dass das früher bei den Wählern auch noch stärker der Fall war. Aber da ändert sich gerade was. Was wünschen Sie sich von Frauen?

Hitzler: Dass sie sich einfach zutrauen, das zu machen. Und wenn sie es beim ersten Mal nicht schaffen, es noch mal probieren. Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Es bleibt bei der Männerwirtschaft im Wittelsbacher Land Lesen Sie dazu auch: Kommunalwahl: Frauen gewinnen kaum Land im Landkreis

Erste Bürgermeisterin im Landkreis-Norden: Gertrud Hitzler siegt in Aindling

Enttäuschende Frauenquote nach der Wahl in Aindling

Kreistag: Wo die 60 Kreisräte privat herkommen

