Bürgermeisterkandidat Anton Schoder will ein Gemeindehaus

Plus Anton Schoder geht für die Liste CSU/FW ins Rennen um den Posten des Bürgermeisters in Inchenhofen. Er kann sich vorstellen, dass Bürger die Politik beraten.

Lange war nicht bekannt, wer für die Liste CSU/ Freie Wähler ins Rennen um den Posten des Inchenhofener Bürgermeisters geht. Erst bei der Nominierungsversammlung Mitte Januar ließ die Wählergemeinschaft die Katze aus dem Sack: Toni Schoder geht ins Rennen. Der 54-Jährige war bisher nicht im Marktgemeinderat vertreten, im Gegensatz zu seinem Bruder Heinrich Schoder.

An Inchenhofen mag ich, …

Schoder: ... dass man hier wirklich sehr gut leben kann. Man kennt und respektiert sich. Hier werden Kirche und Brauchtum wie der Leonhardiritt gepflegt. Auch das macht den Charakter unserer Gemeinde aus. Wir haben ein gut funktionierendes Vereinsleben, in dem viel für unsere Jugend getan wird. Außergewöhnlich finde ich auch, dass wir tolle Gasthäuser haben, in denen Jung und Alt miteinander Spaß haben können. Wenn bei dieser Gelegenheit auch generationenübergreifend diskutiert wird, dann spricht man mit Recht von einem funktionierenden Dorfleben. In Leahad ist das Gott sei Dank der Fall!

Mit mir als Bürgermeister ist unsere Gemeinde in sechs Jahren ...

.Schoder: .. so aufgestellt, dass es neben einem Gemeinderat auch Projektgruppen gibt, die ihn beratend begleiten. So nehmen die Bürger aktiv an der Gemeindearbeit teil. Für Senioren gibt es im Bürgerhaus einmal wöchentlich einen Mittagstisch. Ein Car-Sharing-Modell, das zusätzlich ehrenamtliche Fahrdienste für Senioren ermöglicht, hat sich etabliert. Die ersten Schritte zu einer dauerhaft nachhaltigen Energieversorgung sind in der Umsetzung. Unsere Gemeinde wächst, ohne dabei seinen Charakter zu verlieren.

Die drei wichtigsten Themen, die ich nach meiner Wahl angehen will, sind ...

Schoder: ... aus unserem Gemeinderat wieder eine wirkliche Einheit zu formen, in der ohne Vorbehalte gegenüber anderen Gruppierungen diskutiert wird. Damit unsere Gemeinde lebendig bleibt, benötigen wir neues Bauland, auf dem sich junge Familien ansiedeln. Zusätzlich brauchen wir Flächen für Gewerbetreibende. Als weiteres Ziel sehe ich in nächster Zeit den Bau eines Gemeindehauses. Es soll als Ort für größere Veranstaltungen und damit als Treffpunkt für Bürger und Vereine dienen.

Wenn ich eine Entscheidung des Gemeinderates der vergangenen sechs Jahre rückgängig machen könnte, …

Schoder: Zurückzublicken nützt nichts, wir wollen nach vorne schauen.

Zum Thema Ortsumgehung bin ich der Meinung, …

Schoder: ... dass ich eine zeitnahe Umsetzung aus finanzieller und ökologischer Sicht im Moment nicht sehe.

Eine Mehrzweckhalle für Inchenhofen ist, …

.Schoder: .. eine Überlegung wert. Allerdings finde ich den Vorschlag aus der Gemeinde für eine reine Sporthalle und ein Gemeindehaus gut. Ich würde das Gemeindehaus priorisieren, weil wir im Moment keinen Ort haben, an dem wir größere Veranstaltungen abhalten können. Zusätzlich bietet sich das Gemeindehaus auch als Treffpunkt für unsere älteren Menschen an. Das Thema Seniorenbetreuung hat für mich einen hohen Stellenwert.

An Maria Posch und Claus Trott schätze ich, ...

Schoder: ... dass wir respektvoll miteinander umgehen. Ich bin überzeugt, das bleibt auch so.

Was würden Sie sich für den neugewählten Marktgemeinderat wünschen?

Schoder: Mehr Bewusstsein dafür, die Bürger bei wichtigen Entscheidungen mit einzubeziehen und über den Sachstand zu informieren. Weiter wünsche ich mir Offenheit für Ideen aus der Gemeinde sowie den Mut, sich mit anderen Gemeinden über gute Ideen auszutauschen, Kooperationen einzugehen und im Sinne unserer Gemeinde umzusetzen.

