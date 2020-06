Corona in Aichach-Friedberg: Die Katastrophe ist überwunden - fürs Erste

Der Katastrophenfall ist aufgehoben. Trotzdem kann von Normailität im Landkreis Aichach-Friedberg noch keine Rede sein. Aus der Krise gibt es eine positive Erkenntnis.

Im Landkreis, in ganz Bayern gilt der Katastrophenfall über Monate hinweg. Noch vor einem Jahr hätte niemand geglaubt, dass das 2020 Realität sein könnte. Doch genau das haben wir nun erlebt. Wir haben zugleich erfahren, dass sich der Mensch an vieles gewöhnen kann. Der Katastrophenfall mit all seinen Folgen begann sogar allmählich, sich „normal“ anzufühlen.

Viele Menschen sind gut durch die Covid-19-Krise gekommen

Menschen, die niemanden durch Covid-19 verloren haben, die selbst nicht schwer krank waren oder in existenzielle Nöte geraten sind, sind weitgehend gut durch diese Zeit gekommen. Solange die Gesundheit mitspielt, lassen sich persönliche Einschränkungen einigermaßen ertragen. Dass es für sehr viele Menschen im Wittelsbacher Land nicht schlimmer gekommen ist, ist den Strukturen zu verdanken, die in kurzer Zeit geschaffen wurden: Fieberpraxen, Teststation, ein Corona-Schwerpunktkrankenhaus Aichach, Hotlines ...

Corona-Infektionen: Keiner weiß, was kommt

All das ist nun nicht mehr nötig. Der Katastrophenfall ist aufgehoben. Trotzdem: Der Normalfall herrscht damit noch lange nicht. Keiner weiß, was kommt. Immerhin gibt es eine positive Erkenntnis aus den vergangenen Wochen: Die Strukturen im Landkreis funktionieren im Katastrophenfall.

