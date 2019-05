vor 9 Min.

Das Volkstheater ist froh über seinen neuen Regisseur

Bei Auftaktprobe im Aichacher Jugendzentrum handelt der neue Regisseur nach dem Motto: „Da geht noch mehr!“. Ein Geheimnis wird allerdings noch nicht gelüftet.

Von Sabine Roth

Eine echte Bühne gibt es noch nicht – aber im Jugendzentrum in Aichach ist genug Platz, um sich eine vorstellen zu können. Knapp 20 Interessenten trafen sich dort vor Kurzem zum Casting. Die Fäden in der Hand hat neben dem Vorstand des Aichacher Volkstheaters der neue Regisseur Jörg Schur, der sonst in Augsburg und München engagiert ist. „Wir kennen ihn vom Sensemble-Theater Augsburg, mit dem wir seit Jahren freundschaftlich verbunden sind und freuen uns sehr, dass wir ihn gewinnen konnten“, sagt Spielleiterin Claudia Flassig.

Seit 1995 ist der 52-jährige Schur als freischaffender Künstler und Schauspieler tätig. Improvisationstheater, Schauspiel, Regie und Coaching sind die tragenden Säulen seines künstlerischen Wirkens. Sie geben ihm Platz für die unterschiedlichsten kreativen Prozesse. Gemäß seinem Motto „Da geht doch noch mehr“ ist er der Überzeugung: „Unserer schöpferischen Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Alles Mögliche kann aus allem Möglichen entstehen.“

Aichacher Volkstheater: Zwei Stücke stehen zur Auswahl

Bei der Auftaktprobe hat er die verantwortungsvolle Aufgabe zu prüfen, wer für welche Rolle geeignet ist. Genau das ist es, was den Schauspieler und Regisseur besonders reizt. So muss er sich erst einmal ein Bild von den Akteuren machen, die beim Herbststück mitspielen möchten – und alle zeigen sich von ihrer Schokoladenseite.

Zwei Stücke stehen zur Auswahl. Welches es wird, kann Schur nach dem ersten Probentag noch nicht sagen. „Das wird sich in den nächsten zwei bis drei Wochen zeigen“, erklärt der schlanke dunkelhaarige Augsburger mit dem markanten Kinn, der in Fürstenfeldbruck aufgewachsen ist. Als er mit seiner klaren lauten Stimme um Ruhe bittet, zucken die Laiendarsteller förmlich zusammen. „Für meine Autorität bin ich über die Grenzen Augsburgs hinaus bekannt“, donnert er los und wirft im nächsten Augenblick sein charmantes Lächeln in den Raum.

Im Rahmen eines Rollenspiels darf sich jeder Teilnehmer einen der vorgegebenen Charaktere aussuchen. „Bin ich eher lustig oder der ernste Typ?“ – das soll der Zuschauer erkennen. Bei dem ein oder anderen setzen diese Übungen in der Gruppe Glücksgefühle frei. „Es geht hier um die Kraft, die ich ausdrücken will“, so Schur.

Jugendzentrum: Bald finden dort zweimal pro Woche Proben statt

Bei einer anderen Übung teilen sich die Teilnehmer in Vierergruppen auf. Schur gibt jedem Einzelnen eine Regieanweisung. Diesmal heißt es, das Gegenüber beispielsweise attraktiv zu finden, als brutal einzuschätzen oder zum Lachen zu bringen. Zum Teil kommen perfekt abgestimmte Szenen zustande, bei denen die Zuschauer Tränen lachen. Der eine findet den anderen attraktiv, der wiederum lacht ihn nur aus, weil er ihn laut Regisseur zum Lachen bringen muss. Schur ist es wichtig, ein Beziehungsgeflecht spielen zu können und dabei mit den Impulsen der anderen richtig umzugehen. Eine wichtige Rolle spielt das Mantra, das man dem anderen gibt, wie zum Beispiel „Du bist die Sonne“ oder „Ich hab dich lieb“ oder sogar „Du hast Mundgeruch“. So könne man an Figuren besser arbeiten. Ein Mantra kann also alles Mögliche sein. Es wirkt immer und zeigt seinen Charakter. Damit kann man eine bestimmte Haltung als Schauspieler einnehmen. „Man muss nur wissen, dass sich das Mantra im Laufe einer Geschichte auch verändern kann“, betont der Regisseur.

Viele der Workshop-Teilnehmer sind schon seit Jahren aktiv beim Volkstheater. Wie Spielleiterin Flassig. Seit 1987 ist sie dabei und gehört mit Ingrid und Robert Predasch sowie Elisabeth Drescher zu den Urgesteinen. Das Theater gibt es seit 1984. Heute hat der Verein rund 100 Mitglieder, etwa 30 gehören zu den Aktiven. Stefan Dauber ist seit 2005 dabei und spielte seither ganz unterschiedliche Rollen: In der Mittelalter-Saga „Die Nibelungen“ mimte er zuletzt den schwächlichen König Gunther. „Ich bin auch in der Vorstandschaft als Kassenwart aktiv“, erklärt Dauber. Er freut sich vor allem auf viele Impulse des neuen Regisseurs.

Künftig wird zweimal in der Woche im Jugendzentrum geprobt. Silvia Schmidberger aus Pöttmes ist an diesem Nachmittag das erste Mal dabei. Über Facebook ist sie auf das Volkstheater aufmerksam geworden und nun begeistert von der Szenenarbeit bei der Auftaktprobe. Nicht nur sie fiebert nun den weiteren Proben mit Jörg Schur entgegen und ist gespannt, welches Stück dieses Jahr ausgewählt wird.

Themen Folgen