Das sind die zwei Kandidaten fürs Rathaus bei Bürgerwille ’84

Plus Bei der Wählervereinigung in Inchenhofen gibt es zwei Bewerber, die als Bürgermeisterkandidat antreten wollen. Welcher alte Bekannte für den Gemeinderat kandidiert.

Gleich zwei Kandidaten für das Bürgermeisteramt standen am Dienstag bei der Nominierungsversammlung des Bürgerwille ’84 in Inchenhofen zur Wahl. Ein Drittel der 80 Wahlberechtigten stimmte für die 55-jährige Andrea Posch, zwei Drittel wählten den gleichaltrigen Claus Trott. Der 55-Jährige führt auch die Liste der Gemeinderatskandidaten an. Auf Platz zwei steht Bürgermeister Karl Metzger. Unter den rund 100 Anwesenden waren auch einige Vertreter der Gruppierung CSU/Freie Wähler.

Inchenhofen: Schon die siebte Nominierungsversammlung für Bürgermeister Karl Metzger

Für Bürgermeister Karl Metzger, der der Gruppierung Bürgerwille ’84 angehört, war es bereits die siebte Nominierungsversammlung, die er mitmachte. Er freute sich, dass der Saal so voll besetzt war. Wie berichtet, kann der 70-Jährige aus Altersgründen nicht mehr als Bürgermeister kandidieren, weil das Amt ab der neuen Amtszeit hauptamtlich ist. Mit seiner Kandidatur als Gemeinderat wolle er dem Bürgerwillen ’84 etwas von der Unterstützung zurückgeben, die er erfahren habe, sagte Metzger. „Die Welt geht nicht unter, weil ich nicht mehr Bürgermeister werden kann.“

Stattdessen will sich der 70-Jährige im Gemeinderat einem Thema widmen, das ihm sehr am Herzen liegt: den Senioren. Das werde in Zukunft genauso wichtig sein wie die Jugendarbeit, war er überzeugt. Man brauche einen Seniorenbeauftragten und ein Seniorenbeirat müsse auf den Weg gebracht werden, sagte Metzger. Seine Idee: Der Umbau des alten Feuerwehrhauses könnte einen Gemeinschaftsraum für Senioren sowie Räume für die Vereine schaffen.

Inchenhofen: 50 Stimmen für Claus Trott

Viele Gedanken, was ihr als Bürgermeisterin wichtig wäre, hatte sich Andrea Posch gemacht. Die 55-Jährige möchte unter anderem über ein Bürgerforum die Leahader mehr in Entscheidungen mit einbeziehen und der Jugend über einen Jugendrat eine Stimme in der Gemeinde geben. Eine weitere Idee: Eine Bürgerstiftung solle gegründet und im Notfall Menschen und Projekte unterstützen. Im Einklang mit einer Umgehungsstraße müssten neue Gewerbegebiete ausgewiesen werden. „Ich bin eine Kandidatin ohne Vorbelastung“, betonte Posch. Ihren Vorteil als Frau sah sie darin, dass „man vielleicht einen anderen Blickwinkel und eine andere Herangehensweise hat“.

Von den 78 abgegebenen Stimmen erhielt Posch 28. 50 stimmten für Claus Trott. Der 55-Jährige lebt seit 1996 in Sainbach, ist ehrenamtlicher Schützenmeister und Rundenwettkampfleiter im Schützengau. Als Vertriebsleiter sei er es gewohnt, schwierige Verhandlungen zu führen, sagte er. „Mir ist es wichtig, einen Konsens zu finden.“ Eine betriebswirtschaftliche Sicht spiele auch in einer Gemeinde eine wichtige Rolle, fand er. Als sein großes Ziel nannte Trott: „Einen Dialog zu finden“. Sich mit etwas auseinanderzusetzen gehöre dazu. „Man muss gemeinschaftlich im Sinne der Gemeinde entscheiden.“ Er trete für das ein, was Metzger als Bürgermeister geschaffen habe, so Trott.

Mit 74 Ja- und fünf Nein-Stimmen sprach sich die Versammlung dafür aus, auf Platz eins und zwei der Kandidatenliste Trott und Metzger zu setzen. Die Zahl der erhaltenen Stimmen entschied über die Reihenfolge der weiteren Plätze. Zur Stichwahl kam es zwischen Andrea Posch und Helmuth Mayr sowie Andrea Dirrhammer und Markus Happach, die jeweils die gleiche Stimmenanzahl hatten.