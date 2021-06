Verkehrsrowdy bremst Frau auf A8 aus

Ein junger Autofahrer überholt auf der A8 zwischen Dasing und Friedberg eine Autofahrerin erst rechts und bremst sie dann aus. Die Autobahnpolizei sucht Zeugen.

Als Verkehrsrowdy ist laut Polizei ein Autofahrer am Samstag auf der Autobahn A8 zwischen Dasing und Friedberg unterwegs gewesen. Laut Polizeibericht war eine Toyota-Fahrerin am Samstag gegen 12 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart auf der linken der drei Spuren unterwegs, als plötzlich ein Seat-Fahrer von hinten kam. Er überholte laut Polizei die Frau verbotenerweise rechts auf der Mittelspur, um unmittelbar vor ihr wieder auf den linken Fahrstreifen einzuscheren. Anschließend bremste er ohne ersichtlichen Grund stark ab, so dass die Toyota-Lenkerin eine Vollbremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Autofahrer zwingt Frau nochmal zu einer Vollbremsung auf der Autobahn

Als sie den Seat-Fahrer mittels Lichthupe auf sein Verhalten aufmerksam machte, bremste dieser erneut grundlos ab und zwang die Frau erneut zu einer Vollbremsung. Anschließend wechselte die Fahrerin aus Angst die Fahrbahn. Den 25-jährigen Fahrer des schwarzen Seat Leon hat eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Günzburg schließlich im Rahmen einer Fahndung in ihrem Zuständigkeitsbereich angetroffen und kontrolliert. Der Mann wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung angezeigt, so die Polizei.

Autobahnpolizei sucht Zeugen oder weitere Betroffene

Gesucht werden nun Zeugen des Vorfalles, aber auch Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise in ähnlicher Manier von dem Seat-Fahrer behindert oder genötigt beziehungsweise gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Gersthofen unter Telefon 0821/323-1910 entgegen.

