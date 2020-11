vor 36 Min.

Derchinger Firma Lindermayr baut Kies bei Mühlhausen ab

Plus Auf sieben Hektar will die Firma Lindermayr Bau aus Derching Kies auf Mühlhausener Flur nahe des Flughafens abbauen. Was geschieht danach dort?

Von Carmen Jung

Die Firma Lindermayr aus Derching (Stadt Friedberg) ist im Hoch- und Tiefbau tätig. Für das nötige Material sorgt sie zum großen Teil selbst. Im Leistungskatalog der GmbH stehen Transportbeton, aber auch Fertigteile und ein Kieswerk. Auf der Suche nach einer neuen Abbaufläche für Nasskies ist das Unternehmen fündig geworden: auf einem Gelände auf Mühlhausener Flur südöstlich des Flughafens.

Die Abbaufläche in Affing-Mühlhausen ist sieben Hektar groß

200 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen in seinen vier Firmenteilen. Seit 1965, so Florian Lindermayr jüngst im Affinger Gemeinderat, baue man Kies aus dem Lechtal ab. Die neue Fläche in Mühlhausen liegt nördlich des bestehenden Abbaugeländes. Agnes Fidan stellte dem Gemeinderat die Details vor. Die Fläche ist acht Hektar groß, auf sieben davon soll Nasskiesabbau betrieben werden. Das bedeutet, dass der Kies aus dem Wasser geholt wird. Das geschieht mittels Eimerkettenbagger. Anschließend wird der Kies im eigenen Werk veredelt. Er sei "ausschließlich für die eigene Produktion" bestimmt, versicherte Fidan.

Der Abbau in Mühlhausen dauert bis zu 15 Jahre

Zehn bis 15 Jahren soll der Abbau dauern. Danach werde das Gelände wieder aufgefüllt mit nicht belastetem Material, und es würden Ausgleichsflächen geschaffen. Die Zufahrt ist über landwirtschaftliche Wege geplant und einen eigenen Übergang über die Friedberger Ach, der mittels Verrohrung vorübergehend geschaffen wird. Dafür ist ein Wegenutzungsvertrag mit der Gemeinde Affing nötig, mit dem sich der Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung befasste.

Auf Anfrage von Gerhard Faltermeier versicherte Florian Lindermayr, die Betriebsstätte werde auf Affinger Flur liegen. Das bedeutet: Affing kann mit Gewerbesteuereinnahmen rechnen. Der Gemeinderat hatte keine Bedenken gegen das Vorhaben.

Erschließung Am Weberanger Die Erschließung des neuen Baugebietes in Mühlhausen "Am Weberanger" startet im neuen Jahr. Die archäologischen Ausgrabungen beeinflussten diesen Plan nicht, versicherte Bürgermeister Markus Winklhofer. Er berichtete, der Oberboden sei inzwischen komplett abgetragen. Die Archäologen hätten noch "einiges" gefunden. Die Funde würden im Dezember ausgewertet.

So werden Bürger geehrt Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat eine Satzung über Ehrungen und Auszeichnungen der Gemeinde Affing. Die höchste Auszeichnung ist die Verleihung des Ehrenbürgerrechtes, das maximal drei lebende Personen gleichzeitig zugestanden wird. Außerdem gibt es Bürgermedaillen in Gold, Silber oder Bronze oder die Benennung von Straßen und Plätzen nach Bürgern.

