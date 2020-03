vor 33 Min.

Die Kommunalwahl-Ergebnisse 2020 in Petersdorf: Gemeinderatswahl

Die Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Petersdorf: Am 15. März steht die Gemeinderatswahl an.

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Petersdorf finden Sie ab dem 15. März hier. Es geht nur um den Gemeinderat - der Bürgermeister steht nicht zur Wahl.

Hinweis: Wenn die Ergebnisse vorliegen, finden Sie sie in den Grafiken in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

In Petersdorf im Kreis Aichach-Friedberg wird bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern nicht der Bürgermeister gewählt. Es steht aber die Gemeinderat-Wahl an. Die Ergebnisse sollen noch am 15. März feststehen. Sie finden die Wahlergebnisse dann in diesem Artikel.

Kommunalwahl-Ergebnisse 2020 in Petersdorf: Gemeinderat-Wahl

Die Wahllokale haben am 15. März bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Auch in Petersdorf beginnt danach sofort die Auszählung. Wenn das Ergebnis feststeht, finden Sie es hier:

In Petersdorf steht keine Bürgermeister-Wahl an, da diese schon vorgezogen im Jahr 2017 stattfand. Richard Brandner war damals zurückgetreten und begründete das mit der Doppelbelastung als ehrenamtlicher Bürgermeister und als Geschäftsführer der Biomasse Wärmeverbund Aichach GmbH. Er könne das Amt nicht so ausführen, wie es sein Anspruch sei. Sein Nachfolger wurde Dietrich Binder.

Die Zahl der Gemeinderäte beruht auf der Einwohnerzahl. In Petersdorf werden wieder zwölf Kandidaten in das Gremium gewählt.

Ergebnis der Gemeinderatswahl in Petersdorf: Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl

Das war das Ergebnis der vergangenen Gemeinderatswahl im Jahr 2014:

Gemeinsam Pro Petersdorf : 7

: 7 Wählervereinigung Schönleiten / Willprechtszell / Axtbrunn / Hohenried: 5

Hier finden Sie unsere wichtigsten Artikel zur Kommunalwahl 2020 in Bayern. (sge)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen