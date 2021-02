18:30 Uhr

Die Maskenpflicht auf dem Stadtplatz ist aufgehoben

Genossen am Donnerstag die ersten warmen Sonnenstrahlen und freuten sich, dass die Maskenpflicht am Stadtplatz aufgehoben ist: Malva und Anja.

Weil die Inzidenzzahlen stabil auf niedrigem Niveau sind, gilt im Landkreis die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen wie dem Stadtplatz nicht mehr.

Im Landkreis Aichach-Friedberg greift eine erste Lockerung der Corona-Maßnahmen, weil die Inzidenzzahlen zuletzt stabil auf niedrigem Niveau geblieben sind: Das Landratsamt hat die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen wie dem Aichacher Stadtplatz oder dem Marienplatz in Friedberg aufgehoben.

Am Donnerstag tragen noch viele Menschen Maske auf dem Stadtplatz in Aichach

Viele Menschen waren am Donnerstag dennoch auf dem Aichacher Stadtplatz mit Masken anzutreffen. Sie wussten noch nichts von der Aufhebung der Maskenpflicht. Manche behielten sie bewusst auf. Die Maskenpflicht gilt weiterhin auf Supermarktparkplätzen oder auch auf dem Stadtplatz, wenn zum Beispiel am Freitag Wochenmarkt ist oder am Samstag Bauernmarkt.

Lesen Sie dazu den Kommentar: Endlich fallen erste Masken in Aichach: Das tut gut

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen