vor 33 Min.

Eine Million Euro Zuschuss für Aichachs Obere Vorstadt

990 000 Euro zahlt der Freistaat für den Umbau der Oberen Vorstadt in Aichach. Bayerns Bauminister Hans Reichhart brachte den Förderbescheid persönlich vorbei.

Von Erich Echter

In Aichachs Oberer Vorstadt wird fleißig gebaut. Rund 4,8 Millionen Euro investiert die Stadt in die Neugestaltung. Der Freistaat Bayern unterstützt die Stadt dabei mit fast einer Million Euro. Den Förderbescheid über 990000 Euro brachte der bayerische Bauminister Hans Reichhart am Dienstag persönlich nach Aichach und überreichte ihn Bürgermeister Klaus Habermann.

Reichhart sagte: „Die Stadt Aichach nimmt die Zügel selbst in die Hand, um die Zukunft ihrer Stadtmitte als attraktiven Wohn- und Geschäftsstandort zu sichern. Dieses vorbildliche Engagement unterstützen wir gerne.“ Die Stadt will durch die Neugestaltung des öffentlichen Raumes zwischen Martinstraße, Oberem Tor und Franz-Beck-Straße attraktive Flächen auf verbreiterten Gehwegen schaffen und zugleich die Barrierefreiheit und Verkehrssicherheit verbessern. Reichhart, der selbst im Marktgemeinderat Jettingen-Scheppach sitzt, betonte, er sei selbst ein leidenschaftlicher Kommunalpolitiker. „Was in Aichach gemacht wird, ist ein tolles Programm“, sagte er. Aichach habe eine Innenstadt, in die man gerne gehe.

Neben dem Minister waren zur Überreichung des Förderbescheids die beiden Landtagsabgeordneten Simone Strohmayr (SPD) und Peter Tomaschko (CSU) gekommen, ebenso Vertreter der Regierung von Schwaben mit Christine Schweiger, Leiterin des Sachgebiets Städtebau, an der Spitze.

Neugestaltung der Oberen Vorstadt kostet fünf Millionen Euro

Bei der Neugestaltung der Oberen Vorstadt mit Gesamtkosten von rund 4,8 Millionen Euro ist das Staatliche Bauamt mit im Boot. Grundlage sind ein städtebaulicher Wettbewerb und eine Bürgerbeteiligung. Neben den 990000 Euro aus dem Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ trägt der Freistaat Bayern als Baulastträger für die Staatsstraße in dem Bereich 800000 Euro. Dazu kommen 675000 Euro nach dem bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz.

In das Bund-Länder-Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ wurde die Stadt Aichach im Jahr 2016 aufgenommen. Seither wurden Finanzhilfen von 1,1 Millionen Euro überwiesen, mit denen die Stadt Investitionen von knapp fünf Millionen Euro in die städtebauliche Erneuerung angestoßen habe.

Seit 1974 bekam Aichach fast sieben Millionen Euro aus Städtebauförderung

Die Stadt wird bereits seit 1974 mit Mitteln aus der Städtebauförderung unterstützt, erinnerte Reichhart. In dieser Zeit erhielt Aichach Finanzhilfen von insgesamt rund 6,7 Millionen Euro. Damit konnte sie beispielsweise den Aichacher Tandlmarkt qualitätsvoll und barrierefrei neugestalten.

Auch Bürgermeister Klaus Habermann erinnerte daran, dass die Stadt schon in den 80er Jahren bei der Umgestaltung des Stadtplatzes von der Städtebauförderung profitiert habe. Seither habe man die Stadtentwicklung nach vorne gebracht, denn die Innenstädte stünden angesichts der städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung und wegen der Digitalisierung vor einer großen Herausforderung.

Habermann: Obere Vorstadt ist Bindeglied zwischen Milchwerk und Stadtplatz

Die Obere Vorstadt bezeichnete Habermann als Bindeglied zwischen dem Einkaufszentrum Milchwerk und dem Stadtplatz mit einer besonders wichtigen Funktion. Diese Fördermittel seien die einmalige Chance, in der Oberen Vorstadt die Funktionalität zu verbessern und Aufenthaltqualität zu schaffen. „Ohne diese Fördermittel wäre das alles von uns nie zu finanzieren“, betonte der Bürgermeister.

Ins Goldene Buch der Stadt schrieb der Minister: „Die Stadt Aichach gestaltet ihre Zukunft – machen Sie weiter so“.

