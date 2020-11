vor 16 Min.

Entsteht in Inchenhofen eine Wohngemeinschaft für Pflegebedürftige?

Plus In Inchenhofen könnte eine Alterswohngemeinschaft für pflegebedürftige Menschen entstehen. Wer hinter dem Projekt steht und was genau geplant ist.

Von Gerlinde Drexler

Diskussionen löste eine Voranfrage zu einer geplanten ambulant betreuten Wohngemeinschaft im Inchenhofener Gemeinderat aus. Zwölf Zimmer für pflegebedürftige Menschen sind in einem Gebäude geplant, das in Inchenhofen an der Radersdorfer Straße gegenüber dem Parkplatz am Friedhof stehen soll. Bisher ist auf dem Grundstück eine Gewerbeeinheit mit Lager. Das geplante Vorhaben sei eine Alterswohngemeinschaft und habe nichts mit einem Altenheim oder betreutem Wohnen zu tun, betonte die Antragstellerin.

Sie hat in Fürstenfeldbruck einen ambulanten Pflegedienst. Bei dem Vorbescheid auf Umbau und Nutzungsänderung ging es eigentlich um die Frage, wie die Zahl der Stellplätze ermittelt werden soll. Für ein Gebäude mit Seniorenwohnungen wären laut Stellplatzsatzung des Marktes zehn Plätze nötig, für ein Seniorenwohnheim fünf, hatte Bürgermeister Toni Schoder ausgerechnet. Die Gemeinderäte beschäftigten zuerst jedoch andere Fragen.

Inchenhofener Gemeinderat votiert mehrheitlich für Alterswohngemeinschaft

Mit Blick auf das Seniorenheim an der Franz-Beck-Straße in Aichach fragte sich Wolfgang Mokosch, ob dann auch in Inchenhofen die Geschwindigkeit in diesem Bereich der Straße auf 30 Stundenkilometer beschränkt werden müsste. Klaus Strobl vermisste eine Haltemöglichkeit für einen Krankenwagen. Georg Heinrich regte an, vor einer endgültigen Entscheidung zu klären, ob sich aus dem Vorhaben Verpflichtungen für die Gemeinde ergeben würden.

Walter Freier war grundsätzlich für das Vorhaben, fragte sich aber, ob die Gemeinde prüfen müsse, wie etwas seniorengerecht gestaltet werde. Das bezweifelte Andrea Schmidberger. Sie war sicher: „Das werden wir nicht alleine entscheiden.“ Bis auf zwei Gemeinderäte sprachen sich alle für das geplante Vorhaben aus. Wird ein Bauantrag eingereicht, muss er acht Stellplätze ausweisen. Auf diese Zahl hatte sich die Mehrheit des Gremiums geeinigt.

Skepsis bei Antrag auf landwirtschaftliche Mehrzweckhalle bei Oberbachern

Auch beim Antrag auf eine landwirtschaftliche Mehrzweckhalle mit Sozial- und Büroräumen, die im Außenbereich von Oberbachern geplant ist, drehte sich die Diskussion zunächst nicht um die eigentlichen Fragen: die Löschwasserbevorratung und eine Vereinbarung zwischen Gemeinde und Antragsteller über die Zufahrt.

Rund 2800 Quadratmeter groß ist die Halle geplant. Sie soll sowohl zum Aufstellen und Reparieren von Maschinen und Technik als auch für das Aufbereiten und Lagern von Obst und Gemüse genutzt werden. Andrea Schmidberger sprach sich generell dagegen aus, immer mehr privilegierte Vorhaben zu genehmigen: "Man kann nicht alles zupflastern." Das sah auch Lorenz Nefzger so: "Es gibt Bauvorhaben, die im Gewerbegebiet besser aufgehoben sind." Er hatte außerdem Zweifel, ob der asphaltierte Feldweg als Zufahrt ausreichen würde.

Rund 60 Erntehelfer sollen zur Erntezeit in der Halle untergebracht werden

Strobl regte generell an, ähnlich wie in Ried, für alle Ortsteile eine Außenbereichssatzung festzulegen. Mokosch interessierte die Anzahl der Erntehelfer und wie sie untergebracht werden. Der Antragsteller ging von 50 bis 60 Helfern während der Erntezeit aus, die er voraussichtlich dezentral unterbringen wird. Die Entscheidung fiel mit neun zu sechs Stimmen zugunsten des Bauantrages aus. Der Antragsteller muss einen Nachweis über die Löschwasserbevorratung vorlegen und eine Vereinbarung über die Kosten zur Instandhaltung des Feldweges treffen.

