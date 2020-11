vor 25 Min.

Ex-FDP-Stadtrat Patrick Kügle distanziert sich von Corona-Demo in Aichach

Patrick Kügle hatte zunächst angekündigt, bei der Corona-Demo am Samstag in Aichach eine Begrüßungsrede zu halten.

Plus Patrick Kügle hatte angekündigt, auf der Corona-Demo am Samstag in Aichach als Redner aufzutreten. Nun appelliert der Ex-FDP-Stadtrat: "Fahrt da nicht hin!"

Von Max Kramer

Patrick Kügle, Sprecher der Corona-Skeptiker Wittelsbacher Land und diese Woche als FDP-Stadtrat zurückgetreten, hat sich von der geplanten Querdenken-Demonstration in Aichach distanziert. Zu der Veranstaltung, die am Samstag auf dem Volksfestplatz stattfinden soll, sind nach Auflagen des Landratsamts 1000 Teilnehmer zugelassen. Kügle hatte ursprünglich angekündigt, dort eine fünfminütige Begrüßungsrede zu halten. Jetzt sagt er: „Ich appelliere an alle: Fahrt da nicht hin!“

Corona-Demo in Aichach: Patrick Kügle bedauert "Fehler"

Ursprünglich hatten die Veranstalter mit bis zu 2000 Demonstranten gerechnet. Die Einschränkungen des Landratsamts, denen zufolge nur bis zu 1000 Demonstranten zugelassen sind, haben viele Corona-Skeptiker nach Ansicht von Kügle als „Gängelung“ empfunden. Dies habe bei vielen eine Art „Jetzt-erst-recht-Stimmung“ erzeugt. Er habe nun Sorge, die Situation könne eskalieren. „Wir sollten da jetzt die Luft rauslassen." Er habe seinen Appell auch an alle Mitglieder der Corona-Skeptiker Wittelsbacher Land gerichtet.

Kügle will nach eigener Aussage als Ordner, nicht aber als Demonstrant an der Veranstaltung teilnehmen. Er sagt: "Ich stehe am Samstag an der Seite der Polizei." Ob er trotzdem sein Wort an die Demonstranten richtet? "Das werde ich spontan entscheiden. Wenn ich merke, dass die Stimmung kippt und ins Aggressive überschlägt, werde ich etwas sagen, um zu deeskalieren.“ Er betrachte es als „Fehler“, sich nicht früher dagegen positioniert zu haben, dass die Demonstration in Aichach stattfindet.

Gegner der Corona-Demo am Samstag starten einen Aufruf

Jüngst hatten sich auch Politiker und Bürger in Aichach gegen die Demonstration ausgesprochen. In einem Aufruf heißt es: "Aichacher lehnen Proteste von Querdenkern, Corona-Skeptikern und Corona-Leugnern ab." Sie warnten außerdem vor "überwiegend indiskutablen Rednern".

Lesen Sie dazu auch:

Lesen Sie dazu auch den Kommentar von Christian Lichtenstern: Corona-Demo: Stell dir vor, es geht keiner hin

Themen folgen