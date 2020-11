vor 35 Min.

Falsche Polizisten im Landkreis Dachau macht Beute bei Seniorin

Eine Seniorin ist im Landkreis Dachau auf falsche Polizisten hereingefallen. Sie übergibt Münzen mit einem Wert im sechsstelligen Bereich.

Eine Seniorin in Markt Indersdorf im Landkreis Dachau hat falschen Polizisten am Samstag ihre Ersparnisse übergeben. Die Münzen haben laut Mitteilung der Polizeiinspektion Dachau einen Wert im sechsstelligen Bereich. Wie die Polizei berichtet, hatten die Betrüger ihr gesagt, es stehe ein Einbruch bevor. Dies ist laut Polizei eine häufig verwendete Legende. Die falschen Polizisten forderten die Seniorin dazu auf, ihre Wertgegenstände abzugeben, um sie vor den vermeintlichen Dieben zu sichern. Sie setzten die Frau über drei Tage hinweg unter Druck. Am Ende holte die Seniorin Ersparnisse in Form von Münzen aus ihrem Bankschließfach und übergab sie an zwei Männer.

Trickbetrug einer Seniorin im Landkreis Dachau: Polizei sucht nach Zeugen

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. Sie geht davon aus, dass die Abholer der Beute sich bereits länger in Markt Indersdorf aufhalten und dort möglicherweise verdächtig verhalten haben. Die beiden Betrüger werden folgendermaßen beschrieben: zwei hellhäutige schlanke Männer mit kurzen Haaren und einem Mund-Nasen-Schutz. Die Kriminalpolizei in Fürstenfeldbruck bittet um Hinweise zu den Unbekannten oder zu möglicherweise abgestellten auswärtigen Fahrzeugen unter der Telefonnummer 08141/6120. (mswp)

