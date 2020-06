vor 19 Min.

Gaststätte am Flughafen Augsburg ist wieder geöffnet

Plus Der Affinger Gemeinderat hat nichts gegen die Bewirtung auf der Aussichtsterrasse. Warum er sich trotzdem mit der Zustimmung nicht leicht tut.

Von Carmen Jung

Nicht Flugzeug-, sondern Partylärm vom Augsburger Flughafen hat in den vergangenen Jahren in der Gemeinde Affing immer wieder für Ärger gesorgt. Vor allem Anwohner in Mühlhausen protestierten gegen besondere Events im Sommer auf der Dachterrasse der Gastronomie am Airport. Als sich der damalige Pächter im Sommer 2018 zurückgezogen hatte, war es mit den Partys vorbei – allerdings bis auf ein kurzes Intermezzo im vergangenen Jahr auch mit der Bewirtung. Seit Kurzem aber gibt es wieder Kaffee, Kuchen und noch mehr am Flughafen.

Flughafen Augsburg: Neues Café Triebwerk ist seit wenigen Wochen auf

Schon Anfang April sollte das neue Café mit dem Namen Triebwerk öffnen. Corona machte den Plänen von Sandra Fischer und ihrem Lebensgefährten, die schon im Januar mit der Renovierung begonnen hatten, einen Strich durch die Rechnung. Als es wieder erlaubt war, eröffnete das Paar die Gaststätte, die es von der Flughafen GmbH gepachtet hatte. Die Wirtin ist bislang ganz zufrieden. Natürlich sei das Geschäft wetterabhängig. An den Wochenenden mit schönem Wetter sei es recht gut gelaufen, so Fischer.

Affinger Gemeinderat stimmt Bewirtung auf Aussichtsterrasse zu

Damit der Betrieb auf der Dachterrasse möglich ist, hatte die Flughafengesellschaft einen Antrag auf Nutzungsänderung eingereicht, damit die Hälfte der 500 Quadratmeter großen Aussichtsterrasse für die Bewirtung genutzt werden kann. Den Antrag hatte der Gemeinderat Anfang Juni noch vertagt, weil die Öffnungszeiten nicht bekannt waren. Die Flughafen GmbH hat inzwischen konkretisiert: Das Restaurant soll bis maximal 23 Uhr geöffnet sein. Die Triebwerk-Wirtin will das Maximum gar nicht in Anspruch nehmen. Um 22 Uhr sei Schluss, versichert sie. Die Familie ist schließlich auch noch da.

Der Gemeinderat stimmte der Nutzungsänderung am Dienstag mit 15:4 zu. Per Beschluss wurde aber auch die Bitte an das Landratsamt formuliert, in eine Genehmigung auch festgelegte Öffnungszeiten einfließen zu lassen. Auf Antrag von Rudi Fuchs entschied sich der Gemeinderat für 22 Uhr. Im Hintergrund standen die schlechten Erfahrungen wegen der früheren Partys.

Außenterrasse soll nicht beschallt werden

Wirtin Sandra Fischer denkt nach eigenen Worten nicht an solche Events. „Wir planen keinerlei Beschallung auf der Außenterrasse. Die Leute sollen sich entspannen können.“ Es müsse in Mühlhausen niemand Angst haben, es könnte laut werden. „Wir wollen einen ganz einfachen Kaffeebetrieb“, so Fischer. Dazu gehören auch kleine warme Speisen und Brotzeiten. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 11.30 bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 22 Uhr.

