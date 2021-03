vor 35 Min.

Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg weiterhin unter 50

Die Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist wieder gesunken, aber immer noch über dem Wert von 35 . Deswegen gelten weiterhin strengere Kontaktbeschränkungen.

Von Katja Neitemeier

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist wieder leicht gesunken. Das Robert-Koch-Institut ( RKI) meldete für Dienstag eine Inzidenz von 37,9, am Vortag lag sie bei 40,8. In den Klinken an der Paar werden aktuell zwei auf Corona positiv getestete Patienten stationär behandelt. Einer von ihnen wird beatmet.

In den letzten sieben Tagen wurden 52 Menschen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg positiv auf das Corona-Virus getestet. Insgesamt wurden seit März 2020 3599 Personen im Landkreis positiv getestet.

Seit Dienstag gelten im Wittelsbacher Land strengere Kontaktbeschränkungen. Der Grund: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag an drei aufeinanderfolgenden Tagen über dem Wert von 35. Das bedeutet, dass sich nur noch fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht eingerechnet. Andere Lockerungen, wie etwa im Einzelhandel, bleiben vorerst bestehen. Erst wenn die Inzidenz auf über 50 steigt, wird es auch in diesen Bereichen wieder zu Beschränkungen kommen.

Impftermine mit AstraZeneca im Landkreis Aichach-Friedberg

Nach Angaben des Landratsamtes wird vorerst die Impfung mit dem Wirkstoff von AstraZeneca ausgesetzt. Personen, die ab Dienstag dieser Woche einen Termin für eine Erstimpfung mit AstaZeneca haben, werden gebeten, nicht im Impfzentrum zu erscheinen. Bereits vereinbarte Impftermine werden von der Firma Vitolus storniert.

Zu gegebener Zeit erhielten die betroffenen Personen eine neue Einladung, teilt das Landratsamt mit. Personen, die sich selbst für einen Impftermin registriert haben, können diesen auch selbstständig auf impfzentren.bayern stornieren. Allerdings ist dies nur bis zu 24 Stunden vor dem Termin möglich.

Termine für eine Zweitimpfung mit AstraZeneca bleiben vorerst bestehen. Diese werden durchgeführt, sollte der Impfstoff wieder zum Einsatz kommen.

