Ist das Internet schuld? „Haas hat‘s“ schließt in Pöttmes

Plus Über 70 Jahre lang gab es bei „Haas hat’s“ in Pöttmes Haushaltswaren und Geschenkartikel. Warum Karolina Mika den Familienbetrieb zum Jahresende schließt.

23 Jahre lang führte Karolina Mika ihr Haushaltswaren-Geschäft „Haas hat’s“ in Pöttmes. Der Laden, den ihre Oma nach dem Krieg in der Marktgemeinde aufgebaut hatte, ist seit drei Generationen ein Familienbetrieb. Ende des Jahres schließt die 55-Jährige ihr Geschäft.

Inhaberin: „Das Internet hat mich kaputt gemacht“

Die Inhaberin sagt: „Internet und Supermärkte haben mich kaputtgemacht.“ Das Internet ist auch für andere Händler eine große Konkurrenz. Robert Burkhard, einer der Vorsitzenden der Aktionsgemeinschaft Aichach (aga) weiß aus Erfahrung: Es ist branchenabhängig, wie sehr Geschäfte vom Online-Handel betroffen sind. Der aga-Vorsitzende erlebt momentan hautnah, wie unterschiedlich sich der Online-Handel in Läden auswirken kann. Die Sportabteilung „Sport by Harry B.“ im Obergeschoss von Mode Burkhard in Aichach schließt Anfang Februar. Neben der Konkurrenz vor Ort hatte Inhaber Harald Borosch vor allem der Online-Handel das Wasser abgegraben. Er zog deshalb die Reißleine.

Das rät der Aichacher Einzelhändler Robert Burkhard

Burkhard selbst ist von den Einkaufsmöglichkeiten im Internet nicht so stark betroffen. In seinem Modegeschäft bietet er Anzüge für alle Gelegenheiten an. Bei ihm werde eher Anlass bezogen gekauft, sagt Burkhard. „Wenn einer eine Stangenfigur hat, kann er Anzüge vielleicht auch übers Internet kaufen.“ Bei Hochzeiten zum Beispiel ginge es aber mehr ums gesamte Outfit. Ein Patentrezept, wie Geschäfte mit der Konkurrenz durch das Internet umgehen sollen, hat Burkhard nicht. „Da muss jeder seinen individuellen Weg finden“, so der aga-Vorsitzende. Entgegensetzen könne man alles, was es in der digitalen Welt nicht gebe, sagt er. Als Beispiele nennt er Service, Kompetenz oder Freundlichkeit.

Im Internet würden vor allem einzelne Produkte gekauft, glaubt Burkhard. „Man stöbert und lässt sich dann etwas schicken.“ Die Steigerungsraten beim Online-Handel seien zwar nicht mehr so exorbitant hoch wie früher. „Aber das Internet legt bestimmt immer noch zu.“

So geht Aichach mit der Online-Konkurrenz um

In Aichach arbeitet die aga zusammen mit der Stadt daran, dass Aichach attraktiv bleibt. Wenn viele Besucher in die Stadt kämen, würde in zweiter Reihe auch der Einzelhandel davon profitieren, erklärt der Vorsitzende. Mit den vielen Fachhandel-orientierten Geschäften habe Aichach gute Rahmenbedingungen, ist Burkhard überzeugt. Trotzdem: „Jedes Geschäft muss seine Hausaufgaben machen.“

Pöttmeser Inhaberin schließt schweren Herzens

Nach drei Jahren, in denen es mit dem Umsatz abwärts ging, beschloss Karolina Mika ihr Geschäft aufzugeben. Schweren Herzens. Neben Internet und Supermärkten kam bei ihr noch ein weiterer Faktor dazu: ein Großhändler, von dem sie 90 Prozent ihrer Waren kaufte, war pleite gegangen.

Den Pöttmeser Familienbetrieb gibt es seit über 70 Jahren

Seit über 70 Jahren gibt es den Familienbetrieb in Pöttmes. Gegründet hatte ihn die Oma der 55-Jährigen. Sie habe nach dem Krieg mit Schrauben und Einwegartikeln angefangen, erinnert sich Mika. 1963 übernahm ihre Mutter Christl Haas den Laden. Vor 23 Jahren, nach dem plötzlichen Tod der Mutter, stieg Mika ins Geschäft ein. Auf insgesamt rund 370 Quadratmetern bot sie Haushaltswaren und Geschenkartikel am Graben an. Zum Jahresende schließt „Haas hat’s“. Die 55-Jährige hat eine Arbeitsstelle gefunden. Ebenso ihre Mitarbeiterin Andrea Hasenfratz. Die Ladenfläche werde momentan nicht vermietet werden, sagt Mika.

Sie ist auch Vorsitzende des Pöttmeser Vereins Katzen in Not. Das Geschäft war oft Anlaufstelle für Diejenigen, die Katzen abgeben wollten. In Zukunft sei der Kontakt nur noch telefonisch oder über das Internet möglich, so die Vereinsvorsitzende.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar Ohne Kauf vor Ort bleibt kein Laden vor Ort