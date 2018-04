vor 23 Min.

Jeder Fünfte im Wittelsbacher Land fährt auf „FDB“ ab

Seit fast fünf Jahren können die Menschen im Landkreis wählen, was auf ihr Kennzeichen prägen lassen. So entscheiden sich die Menschen in den einzelnen Orten.

Von Mareike König

Im Landkreis hat Heimatverbundenheit für Friedberger einen Preis. Nämlich 10 Euro und 20 Cent. So viel kostet es, wenn Bürger möchten, dass vorne auf ihrem Nummernschild „FDB“ statt „AIC“ steht. Aus Sicht der Behörden sind die „FDB“-Varianten Wunschkennzeichen. Seit dem 11. Juli 2013 können Bürger im Landkreis wieder zwischen „AIC“ und „FDB“ wählen. Fast 40 Jahre lang hatte es zuvor nur noch das Aichacher Nummernschild gegeben. Inzwischen fährt ein Fünftel der Menschen im Landkreis mit „FDB“.

Montagnachmittag in der Zulassungsstelle in der Friedberg Ludwigstraße. Es ist reger Betrieb, gleich vier Kunden warten. Zwei auf ein neues Kennzeichen mit „FDB“, zwei auf eines mit „AIC“. Eine, die ein „FDB“-Nummernschild anmelden möchte, ist die Autohändlerin Gabriele Hirsch. „Kunden aus Friedberg wollen eigentlich zu 90 Prozent auch ein Friedberger Kennzeichen“, weiß die Autohändlerin. „Die Friedberger identifizieren sich sehr mit ihrem Ort“, sagt Hirsch. Sie selbst wohnt außerhalb des Landkreises und hat ein Dachauer Kennzeichen. „Falls ich wählen dürfte, würde ich aber ,FDB‘ nehmen“, erklärt sie. Schräg vor ihr sitzt Nasär Nezirov, er möchte ein Fahrzeug auf „FDB“ anmelden. „Mein altes hatte auch ein Friedberger Kennzeichen“, berichtet er.

Nordöstlich von Dasing und Affing verläuft eine Art Trennlinie durch den Landkreis. Dort entscheiden sich nur noch vereinzelt Bürger für das „FDB“. Aber es gibt sie. Allein in Aichach fahren 127 Fahrzeuge mit Friedberger Nummernschild. In Dasing, wo fast 20 Prozent der Kennzeichen mit „FDB“ beginnen, ist auch der Fuhrpark der Gemeinde mit „AIC“ und „FDB“ beschildert. Wie Christine Gaier von der Finanzverwaltung in Dasing berichtet, tragen zwei von 19 Fahrzeugen ein Friedberger Kennzeichen. Das seien allerdings auch die einzigen beiden Fahrzeuge, die seit der Kennzeichenliberalisierung 2013 neu hinzugekommen seien. Sämtliche Feuerwehrautos trügen ebenfalls noch „AIC“. Möglicherweise werde man neue Fahrzeuge auch mit „FDB“ beschildern, erklärt Gaier. Ähnlich wie Dasing hält es auch die Nachbargemeinde Eurasburg. Hier tragen zwei der fünf Fahrzeuge ein Friedberger Kennzeichen, beide wurden nach der Reform 2013 zugelassen.

Radikaler ging da die Stadt Friedberg vor. Pünktlich zum neuen Gesetz ließ die Verwaltung sämtliche städtischen Fahrzeuge umrüsten. Das Auto von Bürgermeister Roland Eichmann und sechs Dienstwagen der Stadt erhielten Friedberger Nummernschilder. „Ich fahre gerne mit ,FDB‘, weil man die Abkürzung mit der Stadt verbindet und es zeigt, woher man kommt“, sagt Eichmann. Auch die Fahrzeuge der Stadtwerke tragen „FDB“. Pressesprecher Frank Büschel erklärt: „Nach und nach passen wir auch die Wagen der Feuerwehren und des Bauhofs an.“

Weiter im Süden des Landkreises scheint die Reform zumindest auf Ebene der Gemeindeverwaltung keine besonderen Änderungen gebracht zu haben. Obwohl rund ein Drittel der Kissinger mit „FDB“-Kennzeichen unterwegs ist, tragen die Fahrzeuge der Gemeinde „AIC“. Auch die, die seit Juli 2013 neu zugelassen wurden. Bürgermeister Manfred Wolf fährt auch privat „AIC“. Das liege allerdings daran, dass das Auto schon etwas älter sei, berichtet er. „Wofür ich mich in Zukunft entscheiden würde, weiß ich gar nicht. Darüber müsste ich erst nachdenken“, sagt er. Auch in Mering fahren alle Fahrzeuge der Gemeinde mit „AIC“. „Wir haben das auch nicht diskutiert, es ist einfach so gelaufen“, erklärt Stefan Nerlich von der Verwaltung.

Neben der Heimatverbundenheit haben Fahrzeugbesitzer noch einen ganz anderen Grund, ein „FDB“-Kennzeichen zu wählen, weiß Christian Haberl von Schilder Waltner in Friedberg. „Mit ,FDB‘ sind einfach noch viel mehr Kombinationen möglich“, sagt er. Auch wer ein kurzes Nummernschild mit wenigen Ziffern und Buchstaben wolle, habe mit „FDB“ bessere Chancen.

Es wird sich zeigen, wie sich das Friedberger Kennzeichen im Landkreis langfristig behauptet. Denn die Zulassungszahlen lassen vermuten, dass die anfängliche Euphorie abebbt. Wurden 2014 noch 4653 Fahrzeuge auf „FDB“ zugelassen, waren es 2017 nur noch 3229.

