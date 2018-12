15.12.2018

Kabisbachgruppe gibt wesentlich mehr aus

Für die höheren Belastungen auf vielen Positionen des Haushalts für das Jahr 2019 gibt es zahlreiche Gründe

Von Johann Eibl

Der Abwasserzweckverband Kabisbachgruppe wird im nächsten Jahr wesentlich mehr Geld ausgeben als 2018. In der Sitzung am Donnerstag in Todtenweis erläuterte Kämmerer Andreas Grägel den Haushalt für 2019 – der insgesamt 770000 Euro umfassen wird – eine Steigerung von 41 Prozent. Die komplett versammelten Verbandsmitglieder stimmten der vorgelegten Satzung zu.

Der Verwaltungshaushalt wächst von 454000 auf 676000 Euro, ein Plus von 49 Prozent. Nahezu unverändert bleibt der Vermögenshaushalt mit 94000 Euro. Die Betriebskostenumlage beträgt 650000 Euro. Davon entfallen auf die Marktgemeinde Aindling 215000 Euro, 2018 waren es noch 160000 Euro. Die Gemeinde Petersdorf hat 56000 Euro zu tragen und der größte Anteil entfällt auf die Gemeinde Todtenweis mit 380000 Euro.

Die Personalkosten klettern von 146000 auf 254000 Euro; in der Sitzung war davon die Rede, dass beschlossen worden war, eine zusätzliche technische Führungskraft einzustellen. Beim Verwaltungs- und Betriebsaufwand ergibt sich eine Steigerung von 305000 auf 420000 Euro. Grägel nannte mehrere Gründe für diesen Anstieg: höhere Unterhaltskosten bei den technischen Anlagen, Kauf mehrerer Geräte, höhere Wartungskosten für technische Anlagen, höhere Kosten für die Beseitigung von Klärschlamm und für den Strom sowie eine Rechtsberatung/technische Beratung.

Dazu kommen Gebühren für Niederschlagswasser mit einer Nachzahlung für die Jahre 2012 bis 2018. Hier hat das Landratsamt in Aichach in den vergangenen Jahren keine Bescheide erlassen, nun ist die Fachstelle neu besetzt, sodass mit Nachforderungen zu rechnen ist. Wenn der Abwasserzweckverband zur Kasse gebeten wird, will man die Rechtslage prüfen; die Ansprüche könnten verjährt sein. Mögliche Rechtsmittel hätten aber keine aufschiebende Wirkung, die Gebühren müssten daher zunächst beglichen werden.

Im Vermögenshaushalt werden 52000 Euro den allgemeinen Rücklagen entnommen, sodass dort noch 20000 Euro verbleiben. Grägel wies darauf hin, dass die drei beteiligten Gemeinden mit höheren Belastungen zu rechnen haben, sofern es zu Investitionen im größeren Umfang kommen sollte. Aindling muss für das Jahr 2019 eine Investitionsumlage von 16000 Euro zahlen, Petersdorf 5000 und Todtenweis 21000 Euro. Der Verband hat keine Schulden, er nimmt keine Kredite auf.

Die Rechnung für das Jahr 2017 hatte Georgia von Kobyletzki von der Finanzverwaltung in Aindling erstellt. In ihrem Bericht fasste sie die wichtigsten Aspekte zusammen: „Der Haushalt 2017 entwickelte sich insgesamt sehr positiv.“ Sie verwies auf eine nicht geplante Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt in einer Höhe von gut 23000 Euro. Das lag daran, dass die vorgesehenen Investitionen nur teilweise umgesetzt wurden. Ende 2017 belief sich die allgemeine Rücklage auf 87000 Euro.

Die örtliche Prüfung werden Josef Gamperl (Aindling), Dietrich Binder (Petersdorf) und Peter Haberl (Todtenweis) vornehmen, das gleiche Trio erhielt diesen Auftrag auch für das Jahr 2016.

Themen Folgen