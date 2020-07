00:31 Uhr

Knackt Nichtraucher Zigarettenautomat?

56-Jähriger brüstet sich mit dieser Tat. Jetzt steht er in Aichach deshalb vor Gericht

Er ist zwar Nichtraucher, will aber trotzdem einen Zigarettenautomaten am Sportheim in Kühbach aufgeflext haben. Das erzählte ein 56-Jähriger zumindest im November vergangenen Jahres einem Freund. Am Mittwoch saß der Mann aus dem südlichen Landkreis als Angeklagter vor Richter Walter Hell am Amtsgericht Aichach. Der 56-Jährige hatte gegen einen Strafbefehl wegen Diebstahls und Sachbeschädigung Einspruch eingelegt.

Der Zigarettenautomat war tatsächlich Ende Oktober mit einer Flex aufgeschnitten worden. Bargeld und Zigaretten im Wert von rund 1200 Euro waren gestohlen worden. Der Sachschaden am Automaten betrug etwa 1400 Euro. War aber tatsächlich der Angeklagte der Täter?

Das hatte er zumindest gegenüber einem 58-jährigen Freund behauptet. Bei einem Treffen habe sich der 56-Jährige damit gebrüstet, sagte dieser als Zeuge aus. Außerdem behauptete der Angeklagte, einen ganzen Zigarettenautomaten gestohlen zu haben, den er von den Standbeinen abgeflext hatte. Auf die Frage, was er als Nichtraucher mit den Zigaretten wolle, gab der 56-Jährige laut dem Zeugen folgende Antwort: Sie seien ein Mitbringsel für Damen im Bordell.

Der 58-Jährige hatte seine Zweifel, ob ihm der Angeklagte, der psychisch angeschlagen ist, die Wahrheit erzählte. Im Internet fand er jedoch tatsächlich den Artikel unserer Zeitung über den aufgebrochenen Zigarettenautomaten in Kühbach. Ein paar Tage später tauchte der Angeklagte wieder bei ihm auf und ruderte zurück. Er sagte, dass er ihn mit der Geschichte nur auf den Arm genommen habe. Da hatte der 58-Jährige aber schon die Polizei informiert.

Die begann zu ermitteln und durchsuchte im März auch die Wohnung des Angeklagten. Die Beamten fanden dabei zwei Winkelschleifer, wie die Flex auch genannt wird, und ein Päckchen Zigaretten. Ein abgesägter Automat sei nicht darunter gewesen, sagte ein an der Durchsuchung beteiligter Polizeibeamter aus. Er konnte jedoch keine Angaben dazu machen, was der 56-Jährige mit ermittelnden Beamten gesprochen hat.

Amtsrichter Hell will den Beamten als Zeugen hören und vertagte die Verhandlung. (drx/Symbolfoto: Claudia Götting)

Themen folgen