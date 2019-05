vor 27 Min.

Kränze erinnern an Opfer des Aichacher Zugunglücks

Vertreter der DB Netz, der Bayerischen Regiobahn und vom Bahnhofsmanagement Augsburg sowie einige Kollegen der BRB legten am Dienstagmorgen zwei Kränze im Gedenken an die Todesopfer des Zugunglücks vor einem Jahr nieder. Mit dabei war auch Bürgermeister Klaus Habermann

Ein Jahr nach dem Zugunglück am Aichacher Bahnhof demonstrieren Regiobahn und Deutsche Bahn ihr Mitgefühl. Was es für die Kollegen des getöteten Lokführers bedeutet.

Von Carmen Jung

Zwei Kränze zum Zeichen der Erinnerung forderten Passanten und Fahrgäste am Dienstag am Aichacher Bahnhof zum Innehalten auf. Der erste Jahrestag des Zugunglücks war Anlass zum Gedenken. Auch für die Bayerische Regiobahn (BRB), deren Regionalzug am Abend des 7. Mai 2018 vor dem Aichacher Bahnhof in einen stehenden Güterzug geprallt war.

Zwei Menschen werden vor einem Jahr beim Zugunglück in Aichach getötet

Christopher Raabe, Pressesprecher der Regiobahn, betonte auf Anfrage unserer Zeitung: „Der Jahrestag des Zugunglücks spielt bei uns eine besondere Rolle, denn an diesem Tag gedenken wir den Opfern, unter denen auch ein Kollege von uns war.“ Wie mehrfach berichtet, verloren bei dem schweren Aufprall der 37-jährige Lokführer der BRB und eine 73-jährige Passagierin ihr Leben, 13 Menschen wurden verletzt. Der Lokführer hat damals nach Überzeugung von Fachleuten noch weitaus schlimmere Folgen verhindert. Als er das Hindernis auf dem Gleis erkannte, leitete er sofort eine Schnellbremsung ein. Damit gelang es ihm, das Aufpralltempo zu verringern.

Kollegen sammeln für die Familie des getöteten Lokführers

Der 37-Jährige, der also in der letzten Minuten seines Lebens vermutlich noch mehreren Menschen das Leben gerettet hat, hinterließ eine Familie. Die Regiobahn steht nach Angaben Raabes in Kontakt mit den Angehörigen. Für BRB-Mitarbeiter war der Jahrestag Anlass, Spenden für diese zu sammeln. 254 Euro sind zusammengekommen. Die BRB stocke den Betrag auf 600 Euro auf, so der Pressesprecher.

Mit einem Kranz demonstrierte die Regiobahn am Bahnhof, dass das Zugunglück „in allen von uns nach wie vor präsent“ ist, wie Raabe betont. Ebenfalls mit einem Kranz zeigte die Deutsche Bahn (DB) ihr Mitgefühl mit den Opfern.

Modernere Technik soll Unglücke wie in Aichach künftig verhindern

Die Regiobahn geht derweil davon aus, „dass Aichach (...) eines der ersten Stellwerke sein wird, das nachgerüstet wird“, so Raabe. Einen Zeitpunkt, wann die DB ihre Ankündigung umsetzt, kennt auch der Betreiber des Schienenverkehrs auf der Paartalbahn nicht. Die DB hat im Januar mit dem Einbau der neuen Technik an zwei Pilotstandorten, darunter Utting am Ammersee begonnen. Nach erfolgreichem Testbetrieb werde mit der Ausrüstung weiterer 50 Stellwerke noch in diesem Jahr begonnen, äußerte sich eine Bahnsprecherin im April gegenüber unserer Zeitung.

Wie berichtet, hatte der Fahrdienstleiter im Bahnhof das Unglück verursacht. Er hatte versehentlich die Einfahrt für den Personenzug frei gegeben, obwohl auf dem Gleis der Güterzug wartete. Modernere Technik soll helfen, dass ein solches Unglück nicht wieder geschehen kann. Die leidvolle Erfahrung aus dem Unfall vor einem Jahr wirkt laut Raabe auch unter den Regiobahn-Mitarbeitern nach. Sie habe den Zusammenhalt noch mehr verstärkt, betont er.

