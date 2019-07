vor 5 Min.

Küchenhilfe bricht in Aichach bei ehemaligem Chef ein

Der 28-jährige Angeklagte hat mit einem Komplizen Beute im Wert von rund 3500 Euro gemacht. Vor dem Augsburger Schöffengericht steht er jetzt aber allein.

Von Claudia Bammer

Ein Einbruch hat jetzt einen 28-Jährigen vor Gericht gebracht. Mit einem zweiten Beteiligten hatte er 2018 am Feiertag Allerheiligen in Aichach in die Wohnung seines ehemaligen Chefs eingebrochen. Während sein Komplize für die Justiz derzeit nicht greifbar ist, musste sich der 28-Jährige am Montag in Augsburg vor einem Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richterin Ulrike Ebel-Scheufele wegen Privatwohnungseinbruchsdiebstahls und Sachbeschädigung verantworten.

Wie Gerichtssprecher Julian Küffer auf Anfrage unserer Redaktion berichtet, hat der Angeklagte damals etwa zwei Wochen lang als Küchenhilfe in Aichach für einen Gastronomen gearbeitet. In dem Haus, in dem sich das Lokal befindet, hat er damals ein Zimmer bewohnt. Der Gastronom selbst hatte dort ebenfalls einen abgesperrten Wohnbereich. In diesen ist der Angeklagte mit seinem Begleiter laut Anklageschrift am Feiertag Allerheiligen irgendwann zwischen 0.45 und 10 Uhr morgens eingedrungen. Die beiden haben die Wohnungstür gewaltsam aufgedrückt und die Wohnung nach Sehenswertem durchsucht.

Laut Staatsanwaltschaft haben sie einen 52-Zoll-Flachbildfernseher, ein Notebook, Bargeld im Wert von mindestens 1475 Euro, eine Sporttasche sowie Markenkleidung und Sportbekleidung gestohlen, unter anderem mehrere Jacken, drei Fußball-Fanschals, ein Fußball-T-Shirt, Fußballschuhe, Turnschuhe und Fußballsocken. Den Wert der Beute bezifferte die Staatsanwaltschaft mit mindestens 3500 Euro. An der Wohnungstüre und in der durchsuchten Wohnung haben der Angeklagte und sein Kompagnon einen Sachschaden von mindestens 1000 Euro angerichtet.

Nach der Tat haben sich die beiden Täter in ihre osteuropäische Heimat abgesetzt. Dort ist der 28-Jährige verhaftet und nach Deutschland ausgeliefert worden. Zur Gerichtsverhandlung am Montag wurde er aus der Untersuchungshaft vorgeführt. Die Vorwürfe aus der Anklageschrift gab er laut Julian Küffer uneingeschränkt zu. Von den Zeugen wurde deshalb nur ein Polizeibeamter kurz gehört, der die Schäden in der Wohnung bestätigte.

Schlecht für den Angeklagten, der bislang nicht vorbestraft war, ist, dass seit Juli 2017 Privatwohnungseinbruchsdiebstahl härter bestraft wird: Dieser Straftatbestand wird seitdem mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr geahndet.

Die Staatsanwaltschaft beantragte für den 28-Jährigen eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Sein Verteidiger beantragte eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Das Schöffengericht verurteilte den Angeklagten schließlich zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Sowohl der 28-Jährige als auch die Staatsanwaltschaft verzichteten auf Rechtsmittel. Das Urteil ist damit rechtskräftig, so Julian Küffer. Der 28-Jährige verließ das Gericht als freier Mann.

Gegen seinen Mittäter konnte das Verfahren noch nicht abgeschlossen werden, sagt Oberstaatsanwalt Matthias Nickolai, Pressesprecher der Augsburger Staatsanwaltschaft, auf Nachfrage. Er habe sich dem Verfahren entzogen. (bac)

