Letzte Ruhestätte im Wittelsbacher Land ist im Wandel

Plus Erdbestattungen sind nach wie vor die Regel auf den Friedhöfen im Landkreis. Doch die Zahl der Urnen steigt und das Grab unter Bäumen stößt auf mehr Interesse.

Der Entscheidungstermin passte in die Jahreszeit. Eine Woche vor Allerheiligen diskutierte der Aichacher Stadtrat über einen Bestattungswald bei Schloss Blumenthal. Aus verschiedenen Gründen lehnten die meisten Stadträte diese Alternative zur klassischen Beerdigung ab. Naturnahe Beerdigungen würden zunehmend Anklang finden – das ist die Erfahrung, die Bestattermeister David Assmuss vom gleichnamigen Beerdigungsunternehmen aus Aichach macht.

Er stellt generell einen Wandel fest. Die Anzahl der klassischen Erdbestattungen ist leicht rückläufig, die der Feuerbestattungen nimmt prozentual jedes Jahr zu. Assmuss ist überzeugt: „Feuerbestattungen werden noch mehr werden. Da bin ich mir sehr sicher.“ Er kann sich gut vorstellen, dass in zehn bis 20 Jahren Erdbestattungen zwar nach wie vor gewünscht werden. Prozentual gesehen aber deutlich weniger als heute.

Bestattungswälder werden immer wieder nachgefragt

Auch für Bestattungswälder sei Bedarf da, merkt er. „Sie werden immer wieder nachgefragt.“ In einem Waldfriedhof werden Urnen, bevorzugt verrottbare, unter Bäumen bestattet und ihr Standort üblicherweise nur mit einer Plakette gekennzeichnet.

Die Fugger’schen Stiftungen hatten geplant, eine solche Bestattungsmöglichkeit am sogenannten Weiherberg südlich des Wegs von Blumenthal nach Gallenbach zur Verfügung zu stellen. Eine Reihe von Stadträten sah darin einen zu großen Eingriff in die Natur, weil auch Parkplätze, Toiletten oder eine Holzkapelle gebaut werden würden. Andere hielten Urnenstelen auf den Friedhöfen für eine ausreichende Alternative.

In Aindling geht der Trend zu Urnengräbern

Im Markt Aindling komme schon mal die Frage nach einem Bestattungswald, sagt Eva Katzenschwanz, die sich in der Verwaltung um die Friedhofsangelegenheiten kümmert. Die meisten würden sich jedoch ganz klassisch beerdigen lassen. „Ganz langsam geht der Trend zu den Urnengräbern.“

Wer sich in einem Bestattungswald beerdigen lassen möchte, kann laut Assmuss auf andere Gemeinden ausweichen. Die drei nächstgelegenen Friedwälder seien in Harburg bei Donauwörth, in Pappenheim im Altmühltal sowie in Bruckberg bei Landshut. Alle etwa eine knappe Stunde Fahrzeit von Aichach entfernt.

Auch bei den Ritualen gibt es Veränderungen

Nicht nur in der Form der Beerdigungen nimmt der Bestattermeister eine Veränderung wahr. Auch bei den Ritualen. „Der Wunsch nach Individualisierung ist da.“ Bei freien Begräbnissen ebenso wie bei kirchlichen. Angehörige würden von den Verstorbenen etwas Persönliches mitnehmen und zum Beispiel ein Foto in der Kirche aufstellen.

Assmuss fällt auch auf, dass immer öfter freie Trauerredner bei Begräbnissen sprechen. Besonders Menschen, die der Kirche nicht so fest verbunden sind, würden darauf zurückgreifen, sagt er. Assmuss findet den Wandel im Bestattungswesen grundsätzlich gut. „Es soll ja ein Spiegelbild der Gesellschaft sein.“ Gerade beim Thema naturnahe Bestattungen merke man, dass „frischer Wind da ist“, sagt er.

Die Asche als Diamant, ein Schmuckstück mit Fingerabdruck

Angehörige fragen aber auch nach sogenannten Diamantbestattungen, bei denen die Asche des Verstorbenen zu einem synthetischen Diamanten verarbeitet wird. Großen Anklang findet inzwischen auch, von einem Fingerabdruck des Verstorbenen ein Schmuckstück anfertigen zu lassen. Assmuss sagt: „Das ist noch mal etwas ganz Persönliches, das man jemandem mitgeben kann.“

Wichtig ist dem Bestattermeister, dass alles in einem würdevollen Rahmen stattfindet.