Obergriesbach

Klagen gegen den Obergriesbacher Funkmast abgewiesen

Der Funkmast der Telekom in Obergriesbach steht seit Februar. Am Donnerstag lehnte das Verwaltungsgericht Augsburg drei Klagen gegen die Baugenehmigung ab.

Von Stefanie Brand

Gleich um drei Klagen aus Obergriesbach ging es am Donnerstagnachmittag am Verwaltungsgericht (VG) Augsburg. Alle drei richteten sich gegen den Freistaat Bayern beziehungsweise das Landratsamt Aichach-Friedberg wegen der Baugenehmigung für den umstrittenen Mobilfunkmasten in Obergriesbach. Alle drei wurden laut Landratsamt abgelehnt.

