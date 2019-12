16.12.2019

ÖDP nominiert Maria Posch in Inchenhofen

Die ÖDP Inchenhofen tritt bei der bevorstehenden Kommunalwahl mit 17 Kandidaten auf ihrer Liste an. Maria Posch (Siebte von links) kandidiert außerdem als Bürgermeisterin.

Plus Die 34-jährige Logopädin Maria Posch will Bürgermeisterin in Inchenhofen werden. Die ÖDP nominiert sie eindeutig.

Von Gerlinde Drexler

„Endlich junge Leute“ im Gemeinderat und altersmäßig eine gute Mischung. Das ist das Ziel der ökologisch-demokratischen Partei ( ÖDP) in Inchenhofen. Bei der Aufstellungsversammlung am Montag wählten sieben der acht Wahlberechtigten die 34-jährige Maria Posch als Bürgermeisterkandidatin. Sie will vor allem transparente Entscheidungen und mehr Mitsprache für die Bürger.

Zahlreiche intensive Diskussionen innerhalb der Gruppierung gingen der Nominierungsversammlung voraus. Im Vorfeld sei ausführlichst über die Kandidaten sowie die Reihenfolge auf der Liste gesprochen worden, sagte Posch. Bei der Platzierung spielte zum Beispiel eine Rolle, dass die ÖDP trotz überwiegend weiblicher Kandidaten keine Frauenpartei ist. Mit Ludolf Karletshofer steht deshalb an dritter Stelle ein Mann. Eine weitere Überlegung war laut Posch: „Wir sind nicht nur ,Rettet die Bienen‘, sondern es geht auch um die Kommunalpolitik.“ Und da könne auch die Frau eines großen Landwirts dahinterstehen, fasste Posch zusammen, warum Sabine Heilgemeir aus dem Ortsteil Ried auf Platz zwei der Liste steht. So alt sind die ÖDP-Kandidaten im Durchschnitt Der Altersdurchschnitt der 17 Kandidaten liegt bei knapp 40 Jahren. Johanna Beck ist mit 22 Jahren die jüngste, Maria Kröpfl mit 54 Jahren die älteste der Bewerberinnen. Zur Versammlung am Nachmittag waren nur knapp die Hälfte von ihnen gekommen. Es sei ein schwieriger Termin, war sich Posch wegen der Uhrzeit bewusst. Die Abendtermine seien jedoch alle schon besetzt gewesen. Warum stellt eine junge und neue Mitgruppierung eine Bürgermeisterkandidatin? „Das war nicht unser oberstes Ziel“, sagte die 34-Jährige. Erst später sei die ÖDP auf die Idee gekommen, dass das Sinn mache. Warum, erklärte sie so: „Ich habe mit euch lauter motivierte, engagierte Leute gefunden.“ Gemeinsam hätten sie schon viel erreicht. „Wir sind im Gespräch und haben in Inchenhofen schon viel angestoßen.“ Das zeige der Zuwachs und das positive Feedback. Der Bürgerentscheid ist ein Grund für die Kandidatur Der Bürgerentscheid war ein weiterer Grund, weshalb die ÖDP mit einer Bürgermeisterkandidatin antreten will. Die Bürger hätten sich dafür entschieden, etwas Neues zu beginnen und neue Herausforderungen anzunehmen, sagte Posch. „Es ist einfach eine Chance und ein idealer Zeitpunkt, den wir nutzen dürfen und können, um etwas aufzubauen.“ Das Ziel der ÖDP ist es, endlich junge Leute und eine gute Mischung der Altersgruppen im Gemeinderat zu haben. Deshalb haben sie sich laut Posch für eine eigene Liste entschieden. „Weil wir die Chance in den bestehenden Listen nicht so sehen.“ Die ÖDP wünscht sich mutigere Ideen und vor allem transparente Entscheidungen im Gemeinderat. Das große Anliegen von Posch ist, die Entscheidungen auch für die folgenden Generationen zu fällen. „Wir wollen versuchen, Jahrzehnte voraus zu denken.“ Wichtig ist ihr, Bürger, Vereine oder Organisationen in die Entscheidungen mit einzubeziehen und die Mitsprache zu stärken. Für verbesserungswürdig hält die 34-Jährige die Kommunikation im Gemeinderat und vor allem mit der Bevölkerung. „Ich hoffe einfach, dass sich ein transparenter Politikstil etablieren kann, dass die Bevölkerung ihr Mitspracherecht auch ausübt und die Leute merken, dass sie ein Recht auf Information haben.“ Bisher sei Politik ihre schönste Nebenbeschäftigung gewesen, so Posch. Jetzt möchte die Logopädin die Politik zu ihrer Hauptbeschäftigung machen. „Ich habe wirklich Lust darauf.“ Mit einer Enthaltung wählten sieben der acht Wahlberechtigten die 34-Jährige zur Bürgermeisterkandidatin. Die neue Liste braucht nun noch 60 Unterstützer-Unterschriften, um zur Wahl zugelassen zu werden. Ab Donnerstag können interessierte Bürger im Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten unterzeichnen. Die Kandidaten der ÖDP Inchenhofen Im Gemeinderat Inchenhofen sitzen 14 Gemeinderäte. Bei Gemeinden unter 3000 Einwohnern dürfen die Listen doppelt so viele Kandidaten nominieren. Nachfolgend die Liste der ÖDP: 1./2./3. Maria Posch, 34 Jahre 4./5./6. Sabine Heilgemeir, Ried, 42 Jahre 7./8./9. Ludolf Karletshofer, 42 Jahre 10./11./12. Franziska Edler, 33 Jahre 13./14./15. Kerstin Hundseder, 36 Jahre 16./17. Markus Ebner, Sainbach, 41 Jahre 18. Maria Kröpfl, 54 Jahre 19. Diana Lohner, 39 Jahre 20. Johanna Beck, 22 Jahre 21. Gerhard Grande, 48 Jahre 22. Andrea Well, Ried, 47 Jahre 23. Magdalena Wojnarowska-Rao, 38 Jahre 24. Bettina Dambuk, 36 Jahre 25. Christoph Posch, 38 Jahre 26. Melanie Ebner, Sainbach, 42 Jahre 27. Carina Egger, 40 Jahre 28. Nadine Reinl, 35 Jahre

