Passanten retteten sich in Wiese: Prozess gegen Betrunkenen am Steuer

Ein 32-Jähriger fährt nach einer Party in einem Festzelt alkoholisiert mit dem Auto. Einige Passanten retten sich nur mit Sprung in eine Wiese.

Plus Ein 32-Jähriger fährt nach einer Party betrunken mit dem Auto. Das wird für einige Passanten lebensgefährlich. Was der Fahrer vor dem Aichacher Amtsgericht dazu sagt.

Von Gerlinde Drexler

Mit einem Sprung ins Bankett oder die Wiese retteten sich Fußgänger Ende Dezember 2019 vor einem betrunkenen Autofahrer. Der 32-Jährige aus dem südlichen Landkreis war auf dem Heimweg von einer Party in einem Festzelt und fuhr auf der Straße in Schlangenlinien. Nach rund 750 Metern stoppte ihn die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der 32-Jährige nicht nur alkoholisiert war, sondern auch keinen gültigen Führerschein hatte. Jetzt musste sich der Familienvater deshalb wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Führerschein vor dem Amtsgericht Aichach verantworten. Dabei kam heraus, dass noch weitere Verfahren anstehen.

Den Polizeibeamten war der 32-Jährige in seinem Auto aufgefallen, weil er ihnen gegen Ende der Party ohne Beleuchtung entgegenkam. Ein Beamter sagte vor Gericht aus: „Es waren viele Passanten auf der Straße unterwegs.“ Auf das Haltesignal der Polizisten reagierte der 32-Jährige nicht. Nach rund hundert Metern habe der Fahrer „wirklich sehr stark beschleunigt“, sagte der Beamte aus. Dabei sei das Auto von der rechten zu linken Straßenseite geschlingert. Der Polizist sah, wie auf einer Straßenseite eine Gruppe von etwa sechs Personen ins Bankett sprang. Auch auf der anderen Seite retteten sich mehrere Festbesucher in die Wiese.

Polizei: 32-Jähriger hat englischen „Lernführerschein“ dabei

Der Angeklagte gab zu, dass er betrunken mit dem Auto gefahren sei. Er sei jedoch nicht ins Bankett gefahren, sondern den Fußgängern auf der Straße ausgewichen. Dass die Polizei ihm folgte, will er nicht mitbekommen haben. Der 32-Jährige gab sich vor Gericht zerknirscht: „Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe.“

Als die Polizisten ihn auf der Straße schließlich stoppen konnten, fiel ihnen sofort auf, dass der Mann betrunken war. Später stellte sich heraus, dass der 32-Jährige 1,56 Promille hatte. Auf der Dienststelle stellten die Beamten noch etwas anderes fest: Der Angeklagte fuhr mit einem englischen Lernführerschein, der in Deutschland überhaupt nicht gültig ist. Das wusste der 32-Jährige auch, denn gegen ihn lief bereits ein Verfahren wegen Fahrens ohne Führerschein. Anfang des Jahres wurde er deswegen auch zu einer Geldstrafe verurteilt. Vom Fahren hielt ihn das aber nicht ab. Vier weitere Verfahren würden noch anstehen, sagte der Polizeibeamte aus. Erst im April war der Angeklagte innerhalb von nur fünf Tagen gleich viermal beim Autofahren erwischt worden.

Staatsanwalt plädiert für zehn Monate Haft

Staatsanwalt Sebastian Konrad war in der Verhandlung fassungslos über so viel Uneinsichtigkeit: „Sie wissen, dass Sie nicht fahren dürfen, und fahren trotzdem.“ Auf dem Heimweg von der Party hätte der Angeklagte „eine ganze Fußgängergruppe abräumen können“, hielt er dem Familienvater vor, der ohne Verteidiger vor Gericht erschienen war. Dass der Angeklagte trotz der laufenden Verfahren weiter Auto gefahren war, war für den Staatsanwalt „eine Unverfrorenheit, die selten an den Tag gelegt wird“. So jemand gehöre ins Gefängnis, fand Konrad und plädierte für eine zehnmonatige Haftstrafe sowie eine Sperre des Führerscheins von 24 Monaten.

Auch für Richterin Eva-Maria Kraus war der Umstand, dass der Angeklagte „offensichtlich unbelehrbar“ ist, besonders schockierend: „Es sind Verfahren anhängig, und Sie fahren jeden Tag mit dem Auto spazieren.“ Sie könne dem Angeklagten seine Beteuerung, dass er das nie mehr machen werde, schlichtweg nicht glauben, sagte Kraus. Die Richterin sah es als „absolut zwingend erforderlich“ an, mit einer achtmonatigen Freiheitsstrafe auf den Angeklagten einzuwirken. Mit Blick auf seine Familie setzte Kraus sie zur Bewährung aus. Der 32-Jährige muss dazu 200 Sozialstunden leisten und erhält eine Führerscheinsperre über 24 Monate. „Das ist die allerletzte Warnung“, gab Richterin Kraus dem Mann mit auf den Weg.

