Auto prallt in Pöttmeser Ortsmitte in Grundstücksmauer

Als ein 37-jähriger Autofahrer in Pöttmes Richtung Ortsmitte fährt, kommt er plötzlich von der Straße ab. Was die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme feststellen.

Ein kurioser Unfall ereignete sich am Samstag kurz nach 19 Uhr in der Ortsmitte von Pöttmes. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 37-jähriger Autofahrer auf der Schrobenhausener Straße in Richtung Ortsmitte. Plötzlich kam er nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Werbeschild und anschließend in eine Grundstücksmauer.

Bei Unfall in Pöttmes entsteht hoher Schaden

Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Nach Polizeiangaben entstand ein Gesamtschaden von über 15.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ermittlungen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurden veranlasst. (ull)

Lesen Sie dazu auch