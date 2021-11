Pöttmes/Baar

vor 52 Min.

Wechsel im Pöttmeser Rathaus: Geschäftsstellenleiter geht

Im Pöttmeser Rathaus steht ein Wechsel an: Geschäftsstellenleiter Patrick Kamenka verlässt die Verwaltungsgemeinschaft, zu der die Gemeinden Pöttmes und Baar gehören.

Plus Geschäftsstellenleiter Patrick Kamenka verlässt die Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes. Er arbeitet dort erst seit acht Monaten. Seine Nachfolgerin steht bereits fest.

Von Nicole Simüller

In der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Pöttmes, zu der die Gemeinden Pöttmes und Baar gehören, steht ein personeller Wechsel bevor: Geschäftsstellenleiter Patrick Kamenka geht. Er war erst im April, also vor acht Monaten, nach Pöttmes gekommen. Zuvor war er sieben Jahre in der Aichacher Stadtverwaltung tätig gewesen. Im Gespräch mit unserer Redaktion begründet er seinen Schritt.

