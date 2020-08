14:05 Uhr

Polizei fasst in Aichach drei Einbrecher auf frischer Tat

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag in Aichach mehrere Einbrecher auf frischer Tat ertappt.

Einbrecher wollen in einer Aichacher Logistikfirma Metallbierfässer stehlen. Ein Zeuge informiert die Polizei. Die sucht mit einem Hubschrauber und wird fündig.

Mehrere Einbrecher wurden in der Nacht auf Sonntag auf dem Gelände einer Logistikfirma in Aichach gefasst. Drei Täter konnten auf frischer Tat festgenommen werden, ein weiterer Tatverdächtiger wurde nach Polizeiangaben am Sonntagvormittag ausfindig gemacht. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen übernommen.

Mehrere Polizeistreifen umstellen nach Einbruch Firma in Aichach

Wie die Polizei berichtet, teilte ein Zeuge am Sonntag gegen 3.30 Uhr mehrere verdächtige Personen auf dem umzäunten Areal einer Logistikfirma in der Aichacher Industriestraße mit. Mehrere Polizeistreifen umstellten daraufhin das Gelände und konnten einen 26-jährigen Beschuldigten beim Fluchtversuch festnehmen.

Als die Beamten das Firmengelände absuchten, entdeckten sie einen Lastwagen, der von den Tätern zum Abtransport von Diebesgut abgestellt und bereits mit einer Vielzahl von leeren Metallbierfässern beladen worden war.

Polizeihubschrauber sucht Tatort in Aichach ab

Im Rahmen einer intensiven Absuche des erweiterten Gebietes um den Tatort, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, fanden die Einsatzkräfte zwei weitere 27 und 31 Jahre alte Tatverdächtige in einem angrenzenden Feld. Beide Männer ließen sich widerstandslos festnehmen. Wie die Polizei mitteilt, wurde nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen im Laufe des Sonntagvormittags ein vierter, 39 Jahre alter Tatverdächter im Raum Aichach festgenommen.

Die Kripo Augsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg sollen die Festgenommenen am Montag dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt werden. (AZ)

