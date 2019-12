vor 8 Min.

SPD will einen Flexibus

Modell aus Günzburg soll für den Nahverkehr in Aichach Pate stehen. Das San-Depot soll Kulturort sein

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in Aichach und die Entwicklung des San-Depot-Grundstücks standen neben einer Vielzahl anderer Themen im Mittelpunkt einer Klausurtagung der Aichacher SPD, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Bürgermeister Klaus Habermann, die derzeitige Stadtratsfraktion und das Kandidatenteam für die Kommunalwahl im März 2020 legten sich dabei auf ein Nahverkehrskonzept fest, das die Kernstadt und die Ortsteile möglichst flexibel und gleichzeitig kostengünstig verbinden soll.

Die Einrichtung herkömmlicher Stadtbuslinien wurde dabei laut Pressemitteilung als nicht praktikabel und kaum finanzierbar erachtet. Klar favorisiert wurde ein Modell, wie es etwa mit dem System „Flexibus“ im Raum Günzburg seit mehr als zehn Jahren erfolgreich praktiziert wird.

Nachdem durch Beschluss des Stadtrats das Neusa-Gelände als Standort für die notwendigen neuen Kinderbetreuungseinrichtungen festgelegt worden ist, könne nun auch die Entwicklung des benachbarten Areals San-Depot an der Donauwörther Straße angegangen werden, so die SPD.

Dabei sprachen sich laut Mitteilung alle Teilnehmer der Klausurtagung dafür aus, das Gelände zu einem Veranstaltungs-, Vereins- und Kulturort auszubauen. Dies sei für die sehr lebendige Aichacher Szene ein Areal, das sich sowohl durch seine Größe als auch seine zentrale Lage bestens eigne, so die SPD in ihrer Mitteilung. (AN)

