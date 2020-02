Sanitäter, Konditorin, Landwirt: Wie Schüler ihren Traumjob finden sollen

Plus 23 Firmen stellen sich 270 Jugendlichen bei der Langen Nacht der Berufe in der Aichacher Mittelschule vor. Was die Jugendlichen von dem Angebot halten.

Bereits zum zehnten Mal veranstaltete die Geschwister-Scholl Mittelschule Aichach gemeinsam mit der Schulverbandspartnerschule aus Kühbach die lange Nacht der Berufe. 23 Unternehmen, Agenturen, weiterführende Schulen und Verbände aus der Umgebung kamen zu dieser Gelegenheit in die Mittelschule, um den etwa 270 Aichacher und Kühbacher Schülern in 25 Workshops verschiedene Berufe näherzubringen.

Im Vorfeld hatten sich die Schüler für ihre fünf Workshop-Favoriten eingetragen, um dann an drei teilnehmen zu können. Die Workshops dauerten jeweils 40 Minuten, in denen die Vertreter der Firmen mit Anschauungsmaterial, Vorträgen und praktischen Übungen, ihr Möglichstes taten, um den Schülern das jeweilige Berufsbild samt Anforderungen aufzuzeigen. In den meisten Fällen dürfen die Jugendlichen auch selbst Hand anlegen. So etwa beim Roten Kreuz. Hier wird mit einer lebensgroßen Puppe ein Einsatz simuliert, bei dem Sanitäter zu einem Verletzten gerufen werden. Die Schüler dürfen den Kopf halten, beim Umlagern von und auf eine Trage helfen, dem Verletzten gut zureden und mit einem Sichtschutz dafür sorgen, dass Gaffer nicht stören können.

Warum die Lange Nacht der Berufe in Aichach ein Erfolg ist

Genau dieser greifbare Anschauungsunterricht ist es, der die lange Nacht der Berufe nicht nur beliebt, sondern auch erfolgreich macht. Schulleiter Franz Negele bezeichnet die Aktion als „aktiven Arbeitsmarkt“, denn es werden jedes Jahr aufs Neue alleine an diesem Abend zahlreiche Praktika und Termine für Vorstellungsgespräche vereinbart. „Unsere Schüler werden alle untergebracht. Es gibt keinen, der, wenn er uns verlässt, nicht weiß, was er anschließend tut“, erzählt Negele stolz. Hierzu trägt die Nacht der Berufe maßgeblich bei. Die Idee brachte Aichachs Lehrer Eric Altmannshofer vom Arbeitskreis Schule und Wirtschaft vor zehn Jahren aus Nürnberg mit, wo es ein ähnliches Modell gab.

Die Schüler haben sichtlich Spaß an den Workshops. Sie zeigen sich neugierig, aufmerksam und engagiert. Auch haben sie bereits im Vorfeld Fragen vorbereitet und gehen gut vorbereitet in den Abend. Mittlerweile kommen die Unternehmen aus dem Umland aktiv jedes Jahr auf die Schule zu, denn auch sie profitieren von arbeitswilligen jungen Menschen, die sich ein genaues Bild von ihrem Traumberuf machen konnten. Außerdem informieren zum Beispiel die Staatliche Fachoberschule und die Agentur für Arbeit oder das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten die Schüler über verschiedene Möglichkeiten nach dem Abschluss.

Eine 16-Jährige ist auf der Suche nach ihrem Traumberuf

Die 14-jährige Zsofia Szabo aus der achten Klasse interessiert sich für die Berufe Konditorin und Köchin. Sie besucht die Workshops der Bäckerei Scharold, des Gasthofs Wagner und zusätzlich noch den des städtischen Kindergartens. „Ich finde es sehr interessant und es gefällt mir gut. Ich backe auch zu Hause sehr gerne“, sagt die Jugendliche. Ebenfalls Konditorin möchte die 16-jährige Evelyn Stein aus der neunten Klasse werden. Sie sieht sich auch die Bäckerei Wolf näher an. Weil sie auch der Beruf der Drogistin reizt, besucht sie außerdem den Workshop der Bärenapotheke. „Ich war letztes Jahr schon bei der Berufe-Nacht dabei. Ich hoffe, hier meinen Traumberuf zu finden“, erzählt Evelyn Stein.

Der 14-jährige Benedikt Winter aus Kühbach, der im Moment die achte Klasse besucht, weiß genau, was er werden möchte: Landwirt. „Ich finde es sehr interessant, es hilft dabei eine Lehrstelle zu finden. Alle sind sehr nett und kümmern sich um einen“, resümiert er den Abend. Neben dem Landwirtschaftsamt sieht er sich auch noch die Firmen Pfeiffer Euroblock und Haimer an. Teilweise haben die Firmen ihre Lehrlinge mitgebracht, damit sie den Schülern aus erster Hand von den Anforderungen während der Lehre berichten können.

Yvonne Laves und Wilma John vom Roten Kreuz stellen die Tätigkeiten in der offenen Behindertenarbeit und in der Tagespflege vor. Hier gäbe es für die Schüler auch die Möglichkeit, im Bundesfreiwilligendienst (BUFDI) oder in Form eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) Erfahrungen zu sammeln, bevor sie sich endgültig entscheiden. Es gibt hier für September noch unbesetzte Plätze.