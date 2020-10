vor 18 Min.

Schwerer Unfall bei Bauarbeiten: Hubschrauber fliegt Mann in Klinik

Bei Renovierungsarbeiten in einem Wohnhaus in Schiltberg wurde am Dienstagmorgen ein Mann schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in die Uniklinik.

Von Nicole Simüller

Bei Ausbauarbeiten in einem Wohnhaus in Schiltberg ist am Dienstagmorgen ein Mann schwer verletzt worden. Wie Pressesprecher Peter Löffler von der Aichacher Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, handelt es sich bei dem Unfallopfer um den 34-jährigen Hausherrn. Dieser wollte den Dachboden ausbauen. Dazu war ein Loch in den Dachboden geschnitten worden, um dort eine Treppe anzubringen.

Löffler zufolge stürzte der Mann gegen 9 Uhr rückwärts durch dieses Loch vom Dachboden in das erste Obergeschoss des Einfamilienhauses. Seine Ehefrau war zu dieser Zeit im Haus anwesend und setzte einen Notruf ab.

Bei Renovierungsarbeiten in einem Wohnhaus in Schiltberg ist ein Mann in die Tiefe gestürzt. Die Freiwillige Feuerwehr Aichach barg ihn mit der Drehleiter. Bild: Erich Echter

Feuerwehr Aichach birgt Mann mit Drehleiter

Die Freiwillige Feuerwehr Aichach war mit ihrer Drehleiter vor Ort. Sie barg den Mann durch ein Fenster im ersten Obergeschoss. Auch die Freiwillige Feuerwehr Schiltberg war im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann ins Uniklinikum Augsburg. Bei ihm besteht der Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung. Wie schwer diese ist, ist nicht bekannt.

